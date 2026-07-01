Straffspecialisten redo inför DSK:s jättematch i Jönköping – "Superkul"

Djursdalas Simon Henriksson behöver vara klinisk från elva meter för att Djursdala ska ha en chans. Foto: Ossian Mathiasson

Ikväll står Djursdala SK inför lagets största utmaning i modern tid. Division ett-gänget Jönköping Södra står för motståndet i åttondelsfinalen i Toyota Cup. – Det är en speciell match och det ska bli väldigt roligt, säger Simon Henriksson som garanterat kommer att spela en nyckelroll.

Djursdala har nämligen fyra bonusstraffar eftersom det skiljer fyra divisioner mellan lagen. Straffarna måste tas när bollen är död, inom Djursdala SK:s ägo samt under första halvlek. Alltså: har DSK ett inkast i första halvlek kan de välja att ta ut en straff.

Under många säsonger har Simon Henriksson tagit hand om Djursdalas straffar. En lyckad kombination – bortsett från en miss mot Fågelfors som varit svår att radera från näthinnan.

– Vi ledde med 1-0 i 83:e, jag sköt över och de vände och vann med 1-3. Det var väldigt tungt och det är ju de straffar man bränner som man tänker på, säger han.

"Mer nervös än folk tror"

Någon mer miss än den har det inte blivit och i den förra cupmatchen mot Myresjö/Vetlanda förvaltade Henriksson båda straffarna – vilket ledde till en 2-0-seger. Kanske att Henriksson är traktens säkraste från elva meter?

Planen inför kvällen är inte helt klar.

– Vi ska snacka om det när vi kommer fram. Jag antar att jag ska börja lägga så får vi se sedan, missar jag någon kanske vi byter. Sätter man första kanske man har momentum på målvakten. Det gäller att vara bestämd och tro på det.

Har du en plan för hur du ska lägga upp det?

– Ja det har jag, om jag nu ska slå alla fyra, men jag vet inte hur det blir.

Varför är du så säker från elva meter?

– Det är svårt att svara på, men jag har nog bara den där missen mot Fågelfors. Jag tror på att man har bestämt sig innan. Skjuter men tillräckligt hårt och tillräckligt bra ska det mycket till. Man har ett väldigt stort övertag som skytt.

Gillar du att slå straffar?

– Det vet jag inte, men det har blivit så nuförtiden. Man bli mer nervös än folk kanske tror.

Har du tränat extra på straffar inför den här matchen?

– Nej det har jag inte gjort. Det blir sällan att man står och nöter. Jag hade en variant som jag körde länge, men efter missen har jag bytt lite.

I VM har det redan varit två straffläggningar. Henriksson har åtminstone kunnat slå fast en sak.

– Ja det är väl mest att även stora spelare också missar straffar. Kollar man på Marockos målvakt så läste ju han att alla i Nederländerna tittade ned på bollen.

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Stort intresse för matchen

Henriksson har många år i Djursdala under bältet och är även sportansvarig och styrelseledamot. Till matchen åker laget med 30 supportrar och det rullar även en del bilar till ”Jönnet”.

– Det ska bli en rolig match att spela absolut. Kommer de med bästa lag har vi extremt små chanser, men det är fotboll och allt kan hända när vi har fyra bonusstraffar.

Matchen spelas tyvärr inte på vackra Stadsparksvallen utan det är konstgräs som gäller.

– Det är lite synd att vi inte får den inramningen, men det är som det är. Man märker att många i föreningen är laddade inför den här matchen och det är superkul att så många följer med och tittar. Det blir nästan ännu roligare om de kommer med sitt bästa lag med flera ex-allsvenska spelare.

Tror du ni måste sätta alla straffar?

– Har de sitt bästa lag bör de göra fem mål på oss på konstgräs, annars vore det dåligt av dem.

Om Djursdala vinner matchen är man en vinst ifrån en mycket god chans att få kvala till Svenska Cupen. Småland har sex platser där Kalmar, Öster och Värnamo får tre av dem med anledning av deras serietillhörigheter. Övriga tre tas fram genom cupspelet.

– Det vore otroligt häftigt såklart, men det är en lång väg dit fortfarande.

Nästa anhalt: Jönköping.