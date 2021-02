Förre VIF-spelaren Oskar Stejdahl nätade för OAIK mot AIK. Foto: Arkivbild

Förre VIF-spelaren målskytt mot AIK i cupen

Oskarshamns AIK föll mot AIK i Svenska Cupens gruppspel. Mariannelundsonen Oskar Stejdahl blev OAIK:s enda målskytt.

AIK tog ledningen genom rutinerade Henok Goitom i den första halvleken. I början av den andra halvleken utökade AIK:s ledning efter ett självmål.

OAIK hittade en biljett in i matchen när tidigare Vimmerby IF-spelaren Oskar Stejdahl satte en frispark till 1-2. Stejdahl verkar ha en förkärlek för att näta mot storklubbarna. I februari förra året besegrade Oskarshamn ett annat allsvenskt lag, nämligen IF Elfsborg, på hemmaplan i cupen. Matchhjälte då? Just Oskar Stejdahl med ett drömmål.

I gruppen finns även Hammarby och AFC Eskilstuna.

