Wilma avslutade juniortiden med silver: ”Glad och stolt”

Wilma Svenson (till höger) tog junior-SM-silver på 200 meter i Ljungby på söndagen. Foto: Bildbyrån

JSM-guld på 100 meter i fredags. JSM-silver på dubbla distansen (200 meter) i dag. Wilma Svenson kan sätta punkt för juniortiden med en positiv känsla. – Jag är glad, stolt och tacksam, säger Wilma Svenson efter de dubbla medaljerna på junior-SM.

Hultsfreds löpartalang Wilma Svenson gör sitt allra sista junior-SM denna helg. Det blev en smakstart med guld på 100 meter på fredagseftermiddagen.

Hon sprang försök på 200 meter på lördagen och noterades för den bästa försökstiden på 24,77. I dag var det dags för final på 200 meter. Wilma Svenson var en av sex sprinters i finalen på 200 meter och slutade på andraplats, slagen av Elna Wester från Örgryte IS med tre hundradelar. Wilmas tid var 23.81.

– Jag hade höga förväntningar och ett silver är alltid ett silver men det var guld jag gick för. Jag kände mig sliten i kroppen inför i dag. Loppet kändes okej men det höll inte hela vägen. Det känns dumt att säga att man är besviken över ett silver, men jag borde kunnat göra det bättre idag. Jag är glad att jag har kunnat tävla så pass mycket och med de tiderna jag ändå gjort den här säsongen. Det har inte varit en självklarhet för mig, säger Wilma Svenson.

Med vilken känsla lämnar du Ljungby där du gjorde ditt sista JSM?

– Jag är glad, stolt och tacksam. Det var mitt sista JSM och jag är ändå nöjd över min insats.

Det kan ha varit Wilma Svensons sista tävling för säsongen om hon inte blir uttagen till Finnkampen som avgörs nästa helg.