Wilma uttagen till den klassiska tävlingen

Wilma Svensson tog nyligen guld på JSM och belönas med en plats i Finnkampen. Foto: Privat

Finnkampen är en klassisk del av svensk idrottshistoria och i år fyller tävlingen 100 år. Wilma Svenson från Hultsfred blev idag uttagen i den svenska truppen.

Svenson tävlar numera för Växjö och har haft en framgångsrik säsong hittills. Idag kom det härliga beskedet om att hon för första gången får en plats i Sveriges trupp i Finnkampen. Hon är en av tre som ska springa 100 meter och är även reserv i stafetten för 4x100.

Svenson personliga rekord på sträckan ligger på 11,62 och sattes 2023. I år har hon sprungit på 11,72.

De andra svenska löparna på 100 meter är Nora Lindahl med ett pers på 11,50 och Julia Henriksson med 11,19.

Finnkampen avgörs på Stockholms Stadion mellan 22-24 augusti. De två senaste upplagorna har varit tajta med dubbelsegrar för Sverige 2023 och dito för Finland ifjol.

– Jag är oerhört stolt att kunna presentera den här truppen, ett supergäng! Visst finns det något enstaka namn som saknas, men då handlar det om skadebekymmer. Det här laget kommer inte ge sig förrän dubbeln är bärgad, säger förbundskapten Kajsa Bergqvist.