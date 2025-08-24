Wilma en hundradel från årsbästa i Finnkampen

Wilma Svenson från Hultsfred gjorde en stark debut i senior-Finnkampen. Det blev en fjärdeplats på 100 meter – en ynka hundradel från årsbästa.

Tiden stannade på 11.73 och närmare årsbästa går det alltså inte komma. Svenson hade hoppats på nytt personbästa, men det nådde hon alltså inte. I loppet blev det en fjärdeplats, där Svenson kom före två finskor. Vann gjorde Julia Henriksson på 11,46. Till pallen hade Svensson sju hundradelar.

Som helhet blev Finnkampen en enorm succé för Sverige med vinst både på herrsidan och damsidan. Damerna vann med 242,5-211,5 och herrarna med 252-201.

Räkna med att det kommer firas i Stockholm ikväll.