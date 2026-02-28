SM-BRONS TILL WILMA SVENSON – SLOG PB I FÖRSÖKEN

Löpartalangen Wilma Svenson från Hultsfred tog SM-brons på 60 meter. Det var hennes första SM-medalj på seniornivå. Foto: Privat

Wilma Svenson har vunnit sin första SM-medalj på seniornivå. På inomhus-SM i Sätra sprang löpartalangen från Hultsfred in som trea på 60 meter. – Det känns jättebra. Träningen har gått väldigt bra i år och det är roligt att få utdelning även på lopp, säger hon.

Hultsfreds löpartalang Wilma Svenson, som numera tävlar för IFK Växjö, har tidigare skördat stora framgångar på juniorsidan och har JSM-guld på både 100 meter och 200 meter på meritlistan.

I helgen tävlade hon på inomhus-SM i Sätra och vann brons på 60 meter. Med tiden 7.46 sprang hon in som trea, enbart slagen av OS-meriterade Julia Henriksson (7.36) och Nora Lindahl (7.28).

– Jag gjorde ett väldigt bra lopp i försöken och slog personbästa på 7.42 så jag gick in i finalen med höga förväntningar. Där gick det också jättebra.

Hade du förväntat dig ett brons?

– Det är många som har sprungit snabbt i år och jag visste att det skulle vara jämnt. Men att jag skulle gå in i finalen med tredje bästa tid och ta ett SM-brons, nej det trodde jag faktiskt inte.

Springer 200 meter under söndagen

Senare under lördagskvällen sprang Wilma Svenson försök på 200 meter och tog sig vidare till semifinal.

– Men det var väldigt trötta ben. Jag var extra trött efter allt kring det tidigare loppet och vi vår se hur kroppen känns imorgon. Att gå till final vore en bonus, säger Wilma.