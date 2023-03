GALNA FÖRSTAPRISET: STOREBRO-KILLEN SKA SPELA PÅ EUROPATOUREN I SOMMAR

På Next Golf Tour, en tour som det danska företaget TrackMan har satt upp, har omkring 500 spelare runtom i världen tävlat i simulatorgolf under vintern. Upplägget är att man spelar en runda per tävling, och alla rundor spelas i en TrackMan-simulator på exakt samma bana och med samma förutsättningar under var och en av tävlingarna. Allt spel sker inomhus där spelarna slår mot en skärm och slagen registreras av ett avancerat lasersystem.

Den sjätte och sista deltävlingen pågår just nu och avslutas på söndag, men redan inför den stod det klart att proffsgolfaren Rasmus Rosin från Storebro, tävlandes för Landeryds GK i Linköping, vunnit touren. Rasmus har inte vunnit någon av de enskilda tävlingarna, men hans extrema jämnhet och höga nivå avgjorde till slut.

"En helt magisk dag"

Själv hade han planerat att spela sin runda i den sjätte och sista tävlingen hemma i Linköping på söndag. Men så blev det inte.

– Jag har varit i Spanien i nio dagar och kom hem häromdagen, så jag hade egentligen velat slå lite inomhus och spela den aktuella banan, men så blev det inte, säger Rasmus och skrattar.

Nej, för arrangerande TrackMan hade andra planer. Med kort varsel fick Rasmus reda på att personal från TrackMan, föräldrar, mor- och farföräldrar, sambo och andra bekanta skulle komma till Linköping för att se honom spela den sista rundan redan på torsdagen.

– De skulle även filma den och dela ut priset, så det var inte mycket att välja på. Allt detta hade jag inte en aning om innan, men det blev verkligen en helt magisk dag i går. De senste dagarna har varit helt galna.

Wildcard till Europatourtävling

Efter rundan skulle så den högtidliga prisutdelningen ske. Att Rasmus skulle få en vacker trofé och att förstaplatsen på touren gav en prischeck på 15 000 dollar (mer än 155 000 kronor) visste han, men den absolut häftigaste grejen kom helt oförberett.

– När jag hade fått checken och trofén bad de mig vänta en stund så skulle jag få en sak till. Då körde de i gång en video där TrackMans vd berättade att jag också hade fått ett wildcard till en av de större Europatourtävlingarna i sommar, BMW International Open i München 21-25 juni.

– Det är verkligen helt galet – något som jag har drömt om sedan jag var fem år går i uppfyllelse. Jag sitter här i bilen och ler som ett fån bara jag berättar om det, säger Rasmus Rosin och skrattar.

Går det att ta in hur stort det är och vad det är som du har framför dig?

– Nej, det lär ta ett tag. Men jag har faktiskt redan börjat leta caddie, jag måste ju ha någon med stor erfarenhet. En sak vet jag i alla fall; det är att jag under den veckan ska suga åt mig så mycket som går, och även utnyttja allt jag kan. Den veckan är inte värd att snåla på, haha.

Hur mycket betyder den stora prischecken för dig?

– Det är klart att den är viktig. Jag är proffs sedan tre säsonger tillbaka, och självklart skapar de pengarna trygghet och arbetsro.

Säsongen startar nästa vecka

Rasmus har några teorier om varför spel i simulator passar honom bra.

– Jag har ofta problem när jag blir för defensiv på banan. Här kan jag spela aggressivt på ett helt annat sätt. Det blir mer lekfullt, avslappnat och jag kan hitta små finesser att jobba med.

Hur tror du att all vinterträning i TrackMan har hjälpt dig att bli en bättre golfspelare?

– Framför allt med att få koll på min rörelsesving, men också hur bollflykten ska vara. Jag tror aldrig att jag har haft så bra längdkontroll som jag har nu, i simulatorn får man på decimetern hur långt bollen går.

När drar utesäsongen i gång för dig?

– Det börjar i Polen om en vecka, då spelar vi tre tävlingar på två veckor där. Sedan rullar det på efter det. Jag spelar på nordiska proffstouren och utöver den osannolika starten i Europatourtävlingen i München har jag också bland annat en tävling på Challengetouren på Landeryd att se fram emot i sommar. Det ska bli oerhört kul och givande för utvecklingen att få prova på både ett och två steg uppåt.