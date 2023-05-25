Stort intresse för golftävling – de kom längst

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Tävlingen går ut på, att när man har förbrukat sina slag sätter man ner en flagga där och spelet är slut.
A-klass: 1) Annelie Fors 2,4 meter till hål 19, 2) Benita Sohlin 72 meter till mitten green hål 19, 3) Susanne Svensson 158 meter till mitten green hål 19, 4) Carina Svensson 170 meter till mitten green hål 19, 5) Ulla-Greta Föghner 13 meter till mitten green hål 18, 6) Liselotte Huldin 15 meter till mitten green hål 18, 7) Birgitta Frost 79 meter till mitten green hål 18, 8) Annika Karlsson 1 meter till hål 17, 9) Marita Carlsson 2 meter till hål 17, 10) Nina Hjelmland 4 meter till hål 17, 11) Britt-Marie Nelson 12 meter till hål 17, 12) Anita Larsson 70 meter till mitten green hål 17.
B-klass: 1) Inger Sand 46 meter till mitten green hål 19, 2) Gunilla Andersson 200 meter till mitten green hål 19, 3) Eva Melin i hål på 18, 4) Kerstin Wessberg 1,5 meter till hål 18, 5) Ulla Karlsson 9,5 meter till hål 18, 6) Karin Fransson 17 meter till mitten green hål 18, 7) Gun-Britt Hagström 18 meter till mitten green hål 18, 8) Maj-Britt Borg 53 meter till mitten green hål 18, 9) Charlotte Madestam 58 meter till mitten green hål 18, 10) Pernilla Ståhl 90 meter till mitten green hål 18, 11) Charlotte Karlsson 137 meter till mitten green hål 18, 12) Anna-Lena Lång 40 cm till hål 17, 13) Lillemor Nelson 80 cm till hål 17, 14) Märtha Andersson 1 meter till hål 17, 15) Monica Jutterdahl 17 meter till mitten green hål 17, 16) Siw Mattiasson 1 meter till hål 15.