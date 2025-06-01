RESULTAT: Så gick det i damernas flaggtävling på Tobo GK

Damgolf på Tobo GK, Flaggtävling, 27 maj 2025:
A-klass: 1) Lola Skillinghaug 7 meter till hål 19, 2) Ulla-Greta Föghner 50 cm till hål 18, 3) Helena Larsson 13 meter till hål 18, 4) Charlotte Madestam 1,5 meter från green hål 18, 5) Helene Svensson 57 meter till hål 18, 6) Annelie Fors 80 meter till hål 18, 7) Anna-Lena Lång 40 cm till hål 17, 8) Anita Larsson 17 meter till hål 17, 9) Marita Carlsson 14 meter till greenbunkern hål 17, 10) Carina Svensson 47 meter till hål 17, 11) Annika Karlsson 3 meter till hål 16, 12) Susanne Svensson 14 meter till hål 15.
B-klass: 1) Monica Jutterdahl i hål på hål 18, 2) Eva Melin 1 meter till hål 18, 3) Charlotte Karlsson 29 meter till hål 18, 4) Maj-Britt Borg 181 meter till hål 18, 5) Kerstin Wessberg 3 meter till hål 17, 6) Liselotte Huldin 3 meter till vänster om green hål 17, 7) Inger Sand på foregreen hål 17, 8) Gun-Britt Hagström 8 meter bakom klockan hål 17, 9) Inger Johansson 35 meter bakom klockan hål 17, 10) Ingegerd Holmberg 84 meter framför tee hål 17, 11) Karin Fransson i hål på hål 16 hcp, 12) Marie-Louise Borsiö i hål på hål 16, 13) Lillemor Nelson 15 meter till hål 16.