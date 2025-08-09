RESULTAT: Damtävling den 5 augusti

Damgolf på Tobo GK, Valsen, 3-mannalag, pb, 5 augusti 2025.
1) Lola Skillinghaug/Siw Mattiasson/”Bettan” 76 poäng, 2) Annika Karlsson/Helen Svensson/Lillemor Nelson 73, 3) Maj-Britt Borg/Marita Carlsson/Carina Svensson 71 poäng hcp, 4) Kerstin Wessberg/Benita Sohlin/Susanne Svensson 71, 5) Annelie Fors/Monica Jutterdahl/Liselotte Huldin 67 poäng hcp, 6) Birgitta Frost/Anna-Lena Lång/Inger Sand 67, 7) Cecilia Samuelsson/Marie-Louise Borsiö/”Bettan” 61, 8) Ulla-Greta Föghner/Gunilla Andersson/Ingegerd Holmberg 57.