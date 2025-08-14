Resultat veterangolf herr 13/8 2025

A-klass: 1) Leif Carlsson 68 slag nto, 2) Ronny Ericsson 70, 3) Håkan HC Karlsson 71, 4) Staffan Söderlund 72, 5) Heikki Hämäläinen 72, 6) Jan-Olof Klason 73, 7) Björn Pettersson 74, 8) Christian Ståhlgren 75, 9) Jimmy Nilsson 76, 10) Håkan Sterner 77, 11) Per Alvarsson 77, 12) Björn Andersson 77, 13) Ingemar Almen 77, 14) Lennart Larsson 77, 15) Patrik Thorsen 78, 16) Lars Lång 78, 17) Conny Wigren 78, 18) Kjell Svensson 78, 19) Rune Landberg 78, 20) Torgny Jutterdahl 80, 21) Åke Frost 80, 22) Bo Sahlin 81, 23) Gunnar Wellen 81, 24) Rolf Proos 82, 25) Hans Eklund 82, 26) Jan Robertsson 83, 27) Yngve Blixt 83, 28) Kjell Ekelöf 83, 29) Leif Lätt 84, 30) Per Törnlöf 84,
B-klass: 1) Bertil Österman 69 slag nto, 2) Kjell Karlsson 70, 3) Alf Johansson 73, 4) Lars Backheden 74, 5) Ivar Karlsson 74, 6) Hans Viborg 75, 7) Kent Johansson 76, 8) Stig Svensson 76, 9) Anders Svensson 77, 10) Lars-Göran Samuelsson 77, 11) Tommy Grahm 77, 12) Bo Lagerqvist 77, 13) Tryggve Ericsson 77, 14) Per Karlsson 77, 15) Erik Eltvik 77, 16) Ulf Berg 77, 17) Ingvar Lamperth 78, 18) Leif Oskarsson 78, 19) Ingemar Eklund 78, 20) Jan Petersson 79, 21) Michael Glennfalk 80, 22) Bertil Sand 80, 23) Curt Johansson 80, 24) Robert Lindström 80, 25) kennet Djurstedt 81, 26) Sten Karlsson 81, 27) Håkan Nilsson 81, 28) Sven-Åke Logg 82, 29) Lars-Inge Eklund 82, 30) Kennert Borg 83, 31) Carl-Göran Arvidsson 83, 32) Christer Henningsson 85, 33) Lars-Olof Svensson 85, 34) Jan-Olof Karlsson 86, 35) Thomas Karlsson 87, 36) Erland Nordin 88, 37) Gerth Hansson 88,