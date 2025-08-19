Han upprepade bedriften – blev klubbmästare efter särspel

Det blev en rafflande avslutning på Tobo GK:s KM. Särspel krävdes för att skilja Robert Danielsson och Jakob Isaksson åt. Däremot vann Fanny Lindkvist dam-klassen med god marginal.

Klubbmästerskapet har avgjorts under helgen, där herrarnas tävling avgjordes över 54 hål på två dagar och damernas 36.

Sammanlagt lockade mästerskapet 34 tävlande, där damerna var skralt representerat av endast tre.

Robert Danielsson och Jakob Isaksson gick runt på samma antal slag, 224 stycken, så det krävdes särspel, som avgjordes på hål sju. Det behövdes bara ett hål för att skilja de båda spelarna åt.

– Han missade sitt utslag en aning och gjorde bogie medan jag gjorde par, säger Robert Danielsson som vunnit klubbmästerskapet några år i rad.

Satte press på Danielsson

Danielsson ledde med två slag efter första dagen. De två slagen plockade Isaksson ifatt de två sista hålen.

– Vi gick i samma boll och hade därför koll på varandra. Så det blev nästan som matchspel, det blir rätt häftigt.

Och tävlingen levde verkligen in i det sista.

– Det blev spännande på 18:e green, där hade Isaksson en putt för seger som strök hålkant. Där hade det samlats en liten publik om ett 20-tal personer som även följde med under särspelet. Det är kul att se när idrotten golf visas upp, det är inte så ofta man ser det på Tobo, säger Robert Danielsson.

Hur vill du kommentera segern?

– Det är alltid skönt att vinna ett KM. Det är den finaste tävlingen vi har på klubben, tycker jag. Jag spelar inte så mycket klubbtävlingar annars, utan det här är den jag försöker träna till och spetsa till formen inför. Så det är absolut att man vill vinna, säger han ödmjukt.

Resultat Huvud KM öppen: 1) Robert Danielsson, 224, 2) Jacob Isaksson, 224, 3) Andreas Rundgren, 233, 4) Stefan Bragsjö, 238, 5) Robert Blom, 244, 6) Casper Konradsson, 245, 7) Leif Carlsson, 246, 8) Joel Andersson, 246, 9) Pontus Kägo Bragsjö, 247, 10) Stefan Thorstensson, 250, 11) Filip Andersson, 251, 12) Marcus Svensson, 251, 13) Hampus Carlsson, 251, 14) Urban Nilsson, 253, 15) Olle Carlsson, 258, 16) Per Bäckman, 259, 17) Jens Carlsson, 260, 18) Ricky Svaxholm, 261, 19) Oskar Stejdahl, 266, 20) Greger Henriksson, 266.

Dam-klass: 1) Fanny Lindkvist, 169, 2) Charlotta Leander, 193, 3) Charlotte Karlsson, 208.

Nästa helg väntar KM åldersklass.