08 september 2025
  • Historiskt i resultatlistan när tradition fortsatte –

    Lena Dahlberg, Lola Skillinghaug, Charlotte Karlsson och Marita Carlsson vann årets upplaga av scrambletävlingen Webbpartner på Tobo GK. Foto: Lotta Madestam

  • Historiskt i resultatlistan när tradition fortsatte –

    Lotta Nilsson, Nicklas Einarsson, Niklas Isaksson och Carl-Johan Svensson bildade lag "Einarsson" som kom på 14:e plats.

  • Historiskt i resultatlistan när tradition fortsatte –

    Lag "Gunnarsson" bestod av Klas Pettersson, Tobias Frid, Lars Gunnarsson och Mathias Wernetorp.

  • Historiskt i resultatlistan när tradition fortsatte –

    David Henriksson, Lars Martinsson, Greger Henriksson och Marita Martinsson bildade lag "La torre golf resort".

  • Historiskt i resultatlistan när tradition fortsatte –

    Axel Karlsson, Thomas Andersson, Sofia Andersson och Alfred Andersson kallade sig "Fågeljägarna".

  • Historiskt i resultatlistan när tradition fortsatte –

    Lena Uhrlander och Anneli Eklöf, som spelade i lag med Mats Uhrlander och Morgan Eklöf, är beredda på att slå ut på hål nummer tio.

Historiskt i resultatlistan när tradition fortsatte – "Trodde vi aldrig"

GOLF 08 september 2025 19.00

Det har aldrig hänt tidigare. För första gången vann ett rent damlag scrambletävlingen Webbpartner.
– Först var vi fågelholkar, sedan bara skrek vi, säger Marita Carlsson.

På lördagen avgjordes scrambletävlingen Webbpartner på Tobo GK. Det är en tävling som lockar många lag, årets upplaga var inget undantag.

– Tävlingen var fullbokad som vanligt, så det var väldigt lyckat, säger företagets Carl-Anton Johansson.

Det betyder 33 lag och totalt 132 spelare som kämpade om vinsten. Bäst gick det för ”Damligan” som bestod av Marita Carlsson, Lola Skillinghaug, Charlotte Karlsson och Lena Dahlberg.

– Mig veterligt var det första gången det hände under de tiotalet år vi arrangerat tävlingen, att ett rent damlag vunnit, säger Carl-Anton Johansson.

”Alla var så nöjda”

Det var oerhört jämnt i årets tävling. Damligan vann på 57,2. Knappt före lag BEA 57,7 och Städbolaget 58.

– Vi ändrade i år så alla spelare skulle ha minst fyra utslag var. Det gjorde nog att det blev lite tuffare, mot slutet kan det vara svårt att få ihop det. Så det blir lite mer att tänka på och ett lag kan inte plocka med en spelare som svarar för merparten av utslagen, säger Johansson.

Att Damligan skulle ta hem segern var inget man hade räknat med, menar Marita Carlsson.

– Vi förstod det inte när vi kom in heller, att vi hade spelat så bra. Vi hörde att alla var så nöjda, så vi trodde det var låga scorer. Vi sa till varandra att kanske vi får ett pris, eftersom det fanns sju stycken.

Jublet utbröt när segrarna ropades upp.

– Först var vi fågelholkar, sedan bara skrek vi. Sedan kom jublet. Det var en helt fantastisk golfdag. Alla gjorde sitt bästa och lyckades. Vi kompletterade verkligen varandra. Vi funkade så bra i lag.

Webbpartner siktar på en fortsättning även nästa år.

Fakta

Resultat: 1) Damligan 57,2 (Charlotte Karlsson, Lena Dahlberg, Lola Skillinghaug, Marita Carlsson), 2) Lag BEA 57,7 (Axel Backstad, Dick Adolfsson, Kjell Ekelöf, Maud Ekelöf), 3) Städbolaget 58 (Alfred Eriksson, Stefan Thorstensson, Philip Rüdiger, Moa Thorstensson), 4) Quattro Stagioni 58,2 (Freddy Franzén, Pär Kahn, Viktor Lockström, Olle Ekman), 5) MFU Golf 58,2 (Filip Haag, Fabian Gugelmann, Eric Sundberg, Gustav Olausson), 6) The Hoffmans 58,7 (Robin Stolt, Jacob Isaksson, Anton Isaksson, Robert Blom), 7) Sahlin 58,8 (Bo Sahlin, Leif Carlsson, Per Sahlin, Roger Svensson), 8) Loftahammar 58,8 (Albert Svensson, Oskar Aronsson-Fasth, Kristian Petersén, August Petersén), 9) Vifolero 58,8 (Max Karlsson, Albin Gustafsson, Oskar Stejdahl, Pontus Kägo Bragsjö), 10) Bogeys and Birdies 58,9 (Maria Skyttberg, Simon Skyttberg, Eva Melin, Sten-Åke Carlsson), 11) Wallgert 59,4 (Joakim Wallgert, Tobias Falkborn, Philip Falkborn, Mikael Wallgert), 12) Team Hajen 59,7, (Kenneth Johansson, Fredrik Carlsson, Peter Tengvall, Ola Daxberg), 13) Madestam/Ivarsson 59,8 (Charlotte Madestam, Lars Madestam, Susanne Ivarsson, Patrik Ivarsson), 14) Einarsson 59,8 (Nicklas Einarsson, Carl-Johan Svensson, Niklas Isaksson, Lotta Nilsson), 15) KKCConradssons 60,4, (Casper Konradsson, Patrik Konradsson, Susann Conradsson, Olle Conradsson) 16) Holy Drivers 60,5 (Niklas Föghner, Daniel Föghner, Gustav Föghner, Vilmer Föghner), 17) Levin 60,6 (Marcus Levin, Håkan Karlsson, Tonny Eriksson, Ulf Jansson), 18) La torre golf resort 61,2 (Marita Martinsson, David Henriksson, Greger Henriksson, Lars Martinsson), 19) Anemyr 61,5, (Lucas Anemyr, Johan Anemyr, Ludwig Anemyr, Arvid Eckerstig), 20) Proos 62,1 (Rolf Proos, Bo Sundkvist, Johan Davidsson, Morgan Ekström) 21) The Bogeymen 62,4, (Daniel Örn, Magnus Öst, Stefan Svensson, Ola Magnusson) 22) TrummTobbe 62,4, (Johan Nilsson, Martin Lennström, Patrick Engström, Tobias Strömbom) 23) WebbPartner 62,5 (Carl-Anton Johansson, Lars Gjörloff, Fredrik Ärleskog, Arvid Pernius) 24) Eklund 62,6 (Björn Eklund, Hans Eklund, Lars-Inge Eklund, Oscar Eklund) 25) Perfekt putt&vänner 62,8 (Arvid Linder, Hans Jonsson, Per Bäckman, Kim Wickström) 26) The Hackers 62,9 (Björn Hellgren, Magnus Sickeldal, Niklas Kroon, Daniel Persson) 27) Eklöf. Uhrlander 63 (Morgan Eklöf, Anneli Eklöf, Lena Uhrlander, Mats Uhrlander) 28) Fågeljägarna 63,2 (Thomas Andersson, Alfred Andersson, Axel Karlsson, Sofia Andersson) 29) Mot alla odds 63,4 (Tilda Föghner, Emelie Föghner, Ulla-Greta Föghner, Linda Föghner) 30) Steen 63,5 (Gerd Steen, Anders Steen, Christina Svahn, Pär Abrahamsson) 31) Gunnarsson 63,8 (Lars Gunnarsson, Klas Pettersson, Mathias Wernetorp, Tobias Frid) 32) Sisu 65 (Liselotte Huldin, Anders Huldin, Annamaria Lindegaard, Jari Aho) 33) Sand/Karlsson 70,2 (Inger Sand, Annika Karlsson, Bertil Sand, Sten Karlsson)

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

