Historiskt i resultatlistan när tradition fortsatte – "Trodde vi aldrig"

Resultat: 1) Damligan 57,2 (Charlotte Karlsson, Lena Dahlberg, Lola Skillinghaug, Marita Carlsson), 2) Lag BEA 57,7 (Axel Backstad, Dick Adolfsson, Kjell Ekelöf, Maud Ekelöf), 3) Städbolaget 58 (Alfred Eriksson, Stefan Thorstensson, Philip Rüdiger, Moa Thorstensson), 4) Quattro Stagioni 58,2 (Freddy Franzén, Pär Kahn, Viktor Lockström, Olle Ekman), 5) MFU Golf 58,2 (Filip Haag, Fabian Gugelmann, Eric Sundberg, Gustav Olausson), 6) The Hoffmans 58,7 (Robin Stolt, Jacob Isaksson, Anton Isaksson, Robert Blom), 7) Sahlin 58,8 (Bo Sahlin, Leif Carlsson, Per Sahlin, Roger Svensson), 8) Loftahammar 58,8 (Albert Svensson, Oskar Aronsson-Fasth, Kristian Petersén, August Petersén), 9) Vifolero 58,8 (Max Karlsson, Albin Gustafsson, Oskar Stejdahl, Pontus Kägo Bragsjö), 10) Bogeys and Birdies 58,9 (Maria Skyttberg, Simon Skyttberg, Eva Melin, Sten-Åke Carlsson), 11) Wallgert 59,4 (Joakim Wallgert, Tobias Falkborn, Philip Falkborn, Mikael Wallgert), 12) Team Hajen 59,7, (Kenneth Johansson, Fredrik Carlsson, Peter Tengvall, Ola Daxberg), 13) Madestam/Ivarsson 59,8 (Charlotte Madestam, Lars Madestam, Susanne Ivarsson, Patrik Ivarsson), 14) Einarsson 59,8 (Nicklas Einarsson, Carl-Johan Svensson, Niklas Isaksson, Lotta Nilsson), 15) KKCConradssons 60,4, (Casper Konradsson, Patrik Konradsson, Susann Conradsson, Olle Conradsson) 16) Holy Drivers 60,5 (Niklas Föghner, Daniel Föghner, Gustav Föghner, Vilmer Föghner), 17) Levin 60,6 (Marcus Levin, Håkan Karlsson, Tonny Eriksson, Ulf Jansson), 18) La torre golf resort 61,2 (Marita Martinsson, David Henriksson, Greger Henriksson, Lars Martinsson), 19) Anemyr 61,5, (Lucas Anemyr, Johan Anemyr, Ludwig Anemyr, Arvid Eckerstig), 20) Proos 62,1 (Rolf Proos, Bo Sundkvist, Johan Davidsson, Morgan Ekström) 21) The Bogeymen 62,4, (Daniel Örn, Magnus Öst, Stefan Svensson, Ola Magnusson) 22) TrummTobbe 62,4, (Johan Nilsson, Martin Lennström, Patrick Engström, Tobias Strömbom) 23) WebbPartner 62,5 (Carl-Anton Johansson, Lars Gjörloff, Fredrik Ärleskog, Arvid Pernius) 24) Eklund 62,6 (Björn Eklund, Hans Eklund, Lars-Inge Eklund, Oscar Eklund) 25) Perfekt putt&vänner 62,8 (Arvid Linder, Hans Jonsson, Per Bäckman, Kim Wickström) 26) The Hackers 62,9 (Björn Hellgren, Magnus Sickeldal, Niklas Kroon, Daniel Persson) 27) Eklöf. Uhrlander 63 (Morgan Eklöf, Anneli Eklöf, Lena Uhrlander, Mats Uhrlander) 28) Fågeljägarna 63,2 (Thomas Andersson, Alfred Andersson, Axel Karlsson, Sofia Andersson) 29) Mot alla odds 63,4 (Tilda Föghner, Emelie Föghner, Ulla-Greta Föghner, Linda Föghner) 30) Steen 63,5 (Gerd Steen, Anders Steen, Christina Svahn, Pär Abrahamsson) 31) Gunnarsson 63,8 (Lars Gunnarsson, Klas Pettersson, Mathias Wernetorp, Tobias Frid) 32) Sisu 65 (Liselotte Huldin, Anders Huldin, Annamaria Lindegaard, Jari Aho) 33) Sand/Karlsson 70,2 (Inger Sand, Annika Karlsson, Bertil Sand, Sten Karlsson)