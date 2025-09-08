Historiskt i resultatlistan när tradition fortsatte – "Trodde vi aldrig"

Lena Uhrlander och Anneli Eklöf, som spelade i lag med Mats Uhrlander och Morgan Eklöf, är beredda på att slå ut på hål nummer tio.

Lotta Nilsson, Nicklas Einarsson, Niklas Isaksson och Carl-Johan Svensson bildade lag "Einarsson" som kom på 14:e plats.

Det har aldrig hänt tidigare. För första gången vann ett rent damlag scrambletävlingen Webbpartner. – Först var vi fågelholkar, sedan bara skrek vi, säger Marita Carlsson.

På lördagen avgjordes scrambletävlingen Webbpartner på Tobo GK. Det är en tävling som lockar många lag, årets upplaga var inget undantag.

– Tävlingen var fullbokad som vanligt, så det var väldigt lyckat, säger företagets Carl-Anton Johansson.

Det betyder 33 lag och totalt 132 spelare som kämpade om vinsten. Bäst gick det för ”Damligan” som bestod av Marita Carlsson, Lola Skillinghaug, Charlotte Karlsson och Lena Dahlberg.

– Mig veterligt var det första gången det hände under de tiotalet år vi arrangerat tävlingen, att ett rent damlag vunnit, säger Carl-Anton Johansson.

”Alla var så nöjda”

Det var oerhört jämnt i årets tävling. Damligan vann på 57,2. Knappt före lag BEA 57,7 och Städbolaget 58.

– Vi ändrade i år så alla spelare skulle ha minst fyra utslag var. Det gjorde nog att det blev lite tuffare, mot slutet kan det vara svårt att få ihop det. Så det blir lite mer att tänka på och ett lag kan inte plocka med en spelare som svarar för merparten av utslagen, säger Johansson.

Att Damligan skulle ta hem segern var inget man hade räknat med, menar Marita Carlsson.

– Vi förstod det inte när vi kom in heller, att vi hade spelat så bra. Vi hörde att alla var så nöjda, så vi trodde det var låga scorer. Vi sa till varandra att kanske vi får ett pris, eftersom det fanns sju stycken.

Jublet utbröt när segrarna ropades upp.

– Först var vi fågelholkar, sedan bara skrek vi. Sedan kom jublet. Det var en helt fantastisk golfdag. Alla gjorde sitt bästa och lyckades. Vi kompletterade verkligen varandra. Vi funkade så bra i lag.

Webbpartner siktar på en fortsättning även nästa år.