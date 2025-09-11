Resultat Toboveteranerna, 10 september

A-klass
1) Jan Robertsson 68 slag netto, 2) Björn Pettersson 68, 3) Kjell Svensson 71, 4) Mats Carlsson 72, 5) Roger Svensson 72, 6) Per Törnlöf 72, 7) Heikki Hämäläinen 72, 8) Conny Wigren 73, 9) Kjell Ekelöf 74, 10) Hans Eklund 74, 11) Christer Henningsson 74, 12) Per Alvarsson 75, 13) Leif Lätt 76, 14) Åke Frost 76, 15) Leif Carlsson 77, 16) Ronny Ericsson 77, 17) Christer Rylander 77, 18) Björn Andersson 78, 19) Sven-Åke Johansson 78, 20) Ingemar Almén 78, 21) Yngve Blixt 79, 22) Christian Ståhlgren 79, 23) Jan-Olof Klason 81, 24) Staffan Söderlund 82, 25) Rolf Proos 91
B-klass
1) Kent Johansson 65 slag netto, 2) Micael Glennfalk 67, 3) Ingemar Eklund 67, 4) Robert Lindström 67, 5) Erland Nordin 68, 6) Alf Johansson 68, 7) Sven-Åke Logg 69, 8) Lars Backheden 70, 9) Kennert Borg 70, 10) Lars-Inge Eklund 71, 11) Erik Eltvik 71, 12) Jan Petersson 71, 13) Kjell Karlsson 73, 14) Ingvar Lampert 74, 15) Tommy Grahm 74, 16) Bo Lagerqvist 74, 17) Ulf Berg 74, 18) Carl-Göran Arvidsson 75, 19) Lars-Göran Samuelsson 76, 20) Bertil Sand 76, 21) Thomas Andersson 78, 22) Bo Palmér 79, 23) Jan-Olof Karlsson 79, 24) Anders Svensson 82, 25) Hans Viborg 82, 26) Tryggve Ericsson 84, 27) Bo Johansson 86