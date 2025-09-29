RESULTAT: Damerna avslutade säsongen med Irish Greensome

Damavslutning på Tobo GK, Irish Greensome, slaggolf, 27 september 2025, mat och prisutdelning för höstens tävlingar.
1) Fanny Lindkvist/Marie-Louise Borsiö 69 slag netto, 2) Liselotte Huldin/Karin Fransson 71, 3) Helena Larsson/Charlotte Karlsson 75, 4) Susanne Svensson/Lillemor Nelson 75, 5) Marita Carlsson/Eva Melin 76, 6) Annika Karlsson/Maj-Britt Borg 76, 7) Ulla-Greta Föghner/Gun-Britt Hagström 77, 8) Annelie Fors/Siw Mattiasson 77, 9) Lola Skillinghaug/Monica Jutterdahl 78, 10) Benita Sohlin/Ingegerd Holmberg 79.