Sista tävlingen för året för Tobos veteraner

Resultat veteranerna herr 1/10 2025.
A-klass
1) Kjell Svensson 72 slag nto, 2) Kjell Ekelöf 73, 3) Anders Svensson 73, 4) Lennart Larsson 74, 5) Christer Svensson 74, 6) Per Alvarsson 76, 7) Conny Wigren 76, 8) Roger Svensson 76, 9) Christer Henningsson 76, 10) Bo Sahlin 77, 11) Mats Carlsson 77, 12) Ronny Ericsson 77, 13) Jan Robertsson 77, 14) Björn Pettersson 77, 15) Yngve Blixt 78, 16) Leif Carlsson 79, 17) Sven-Åke Johansson 79, 18) Heikki Hämäläinen 79, 19) Rune Landberg 79, 20) Jan-Olof Klason 80, 21) Christian Stålgren 80, 22) Staffan Söderlund 81, 23) Jimmy Nilsson 82, 24) Leif Lätt 82, 25) Rolf Karlsson 82, 26) Ingemar Almèn 84, 27) Christer Rylander 85, 28) Hans Eklund 85, 29) Staffan Leijon 86, 30) Björn Andersson 86, 31) Björn Nilsson 89,
B-klass
1) Jan-Olof Karlsson 71 slag nto, 2) Ingvar Lamperth 73, 3) Tommy Grahm 73, 4) Kent Johansson 73, 5) Erland Nordin 74, 6) Carl-Göran Arvidsson 74, 7) Alf Johansson 75, 8) Lars-Inge Eklund 77, 9) Hans Viborg 77, 10) Erik Eltvik 77, 11) Kennert Borg 80, 12) Curt Johansson 82, 13) Lars Backheden 83, 14) Thomas Andersson 83, 15) Lars-Olof Svensson 83, 16, Ulf Berg 83, 17) Bo Palmèr 84, 18) Leif Oskarsson 84, 19) Gerth Hansson 84, 20) Ingemar Eklund 85, 21) Jan Petersson 86, 22) Robert Lindström 86, 23) Tryggve Ericsson 87, 24) Stig Svensson 88, 25) Jan Hjelm 91, 26) Bertil Sand 91,