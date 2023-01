VIBK B vann svängig och målrik match mot HM IS

Mattias Zeilon sköt fyra mål när Vimmerby IBK B vann en tajt match mot HM IS med 9–8. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IBK B drog det längsta strået i dagens svängiga och målrika division 4-match mot HM IS och vann med 9–8 efter en vändning i tredje perioden.

HM IS var i förarsätet under hela första perioden och ledde med 0–2, 2–3 och slutligen 3–5 efter 20 minuters spel. Vimmerby IBK:s reserver gjorde tre raka mål i andra perioden och gick upp i ledning med 6–5 innan HM IS kvitterade till 6–6, ett resultat som stod sig andra perioden ut.

HM IS satte 6–7 nio minuter in i tredje perioden men VIBK B replikerade med tre raka mål fram till 9–7. Segern skrevs till slut till 9–8 och VIBK B befäster andraplatsen bakom seriesuveränen IF Ariel, vars facit är 14 segrar och 235–63 i målskillnad på 14 matcher.

Mattias Zeilon, till vardags ordinarie center i VIBK:s a-lag, var poängbäst med fyra mål och två assist. Thim Isaksson och Linus Hemmingsson gjorde två mål vardera och Samuel Gustavsson ett.

Åtta olika HM IS-spelare gjorde mål och det handlar om Oskar Stejdahl, Robert Karlsson, Marcus Edgren, Hugo Stjernberg, Gabriel Rickardsson, Emil Sjökvist, Isak Johansson och Martin Hesselgren.