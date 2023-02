Besvikelse efter tunga derbynederlaget: "Besviken på sättet vi förlorar"

Vimmerby IBK hade ett kraftigt spel- och chansövertag i första perioden och var i ledning med 2–0, en ledning som hade kunnat vara större vid bättre skärpa i avslutningsögonblicket.

– Vi var väldigt mycket bättre än dem i första perioden och de spelade naivt och det märktes att de hade press på sig. Vi hade också många frilägen som vi inte gjorde mål på och det är svårt att vinna om man inte sätter så pass bra lägen, säger Alexander Pettersson.

"Klev på för hårt"

Craftstaden reducerade i slutskedet av första perioden och fullbordade vändningen i andra perioden.

– Att de fick in 2–1 inför andra blev psykologiskt. Vi klev på med tre spelare och backarna stod kvar i knät på målvakten. Det följde med in i andra perioden där vi agerade passivt och började slarva oprovocerat. De gjorde mål på alla lägen som de fick och vi klev på för hårt i fel lägen och de lyckades spela förbi oss på kanten och fick bra, öppna lägen.

Craftstaden ledde med både 3–2 och 5–3 innan VIBK kom tillbaka och ledde med 6–5 i upptakten av tredje perioden. Det skulle svänga fler gånger innan slutsignalen löd. Craftstaden vände till 7–6, VIBK kvitterade till 7–7 och Craftstaden kom tillbaka igen och vann med 9–7.

– Vi tryckte ner dem ganska ordentligt under de sista tio minuterna, men vi kom inte in på kassen utan vi hamnade på utsidan och fick ta skott utifrån utan trafik. Vi gjorde 7-7 och då måste vi kunna spela mycket smartare än vad vi gjorde. Vi hade under hela matchen pratat om att inte spela upp på felvända spelare för att de är starka i det spelet, säger Pettersson.

Tre matcher kvar att spela

Att Craftstaden slåss för sin existens i division 2 syntes klart och tydligt i Vimmerby idrottshall i afton.

– Matchbilden blev ungefär som jag hade förväntat mig. Att de är desperata, skickar många bollar på kassen och slåss för sin överlevnad. Att kunna vara påslagna var vår utmaning och det var vi i första perioden, i slutet av andra och i stora delar av tredje. Jag tror inte att det är fel på vår vilja utan det är tillfälligheter som avgör i slutändan plus att domarna är för svajiga.

Åttondeplacerade VIBK är fast i ingenmansland med tre matcher kvar att spela.

– Vi vill avsluta snyggt. Resultat är väl inte det viktigaste utan det handlar mer om att vi vill visa upp en bra produkt här på slutet.