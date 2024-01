Snacka om drömdebut för 16-årige Nils: "En otrolig känsla"

Att få göra A-lagsdebut är förstås riktigt stort. Att få göra det i Vimmerby IBK:s förstafemma med Jonatan Green och Elliot Kronstrand var knappast något som Nils Danielsson hade trott för bara något dygn sedan.

– Jag fick veta igår att jag skulle vara med och att jag skulle spela med Green och Elliot. Riktigt kul att få göra A-lagsdebut och riktigt kul att få spela med två så skickliga spelare, säger Nils Danielsson.

Och som han gjorde det. Halvvägs in i matchen var det Danielsson som satte det viktiga 5-2-målet, assisterad av poängkungen Jonatan Green. 16-åringen fyllde dessutom på med två assists i matchen.

Det var inte vilket mål som helst han gjorde:

– Jag fick ett pass av Green in till mitten som jag slog in på volley. Det var en otrolig känsla när bollen gick in, säger Vimmerbyspelaren.

Tror du på fler chanser i A-laget framöver?

– Jag vet inte, kanske inte än, men i framtiden hoppas jag på fler matcher, säger Nils Danielsson.

En succédebutant som lär somna med ett leende på läpparna i kväll.