Så gick snacket efter prestigederbyt: "Säsongens sämsta prestation"

Tabelltvåan Vimmerby IBK lyckades till slut vinna division 2-derbyt borta mot bottenlaget Westerviks IBK. Men det satt hårt åt.

WIBK hade en tvåmålsledning efter den första perioden och var fortfarande i ledning en bit in i den sista perioden. Men med två mål under de sista 20 minuterna kunde Vimmerby vända på steken och vinna.

Rättvist? Nja. Det här hade kunnat gå hur som helst. Vimmerby hade bollen mest, men WIBK var organiserat i sitt förvarsspel, vasst i sitt omställningsspel och skapade väl så många heta målchanser som VIBK.

"Det är surt"

Hemmalagets tränare Christoffer Malmberg var nöjd med sitt lags insats, även om förlusten så klart sved.

– Ja, det är surt. I dag tycker jag att vi är det bättre laget och skapar mer än vad Vimmerby gör. De varnade ju för vårt kontringsspel inför matchen, och där är vi starka. Den första perioden tycker jag helt klart är vår. Vimmerby är ju spelskickliga och de fick några långa anfall på oss i matchen som gjorde att vi kanske tröttnade lite.

– Men jag är jättenöjd med vår insats. Vi får matchen dit vi vill i den första perioden och i tredje perioden tycker jag att det är vi som skapar klart mest, men då spikar deras målvakt igen. Spelmässigt tar vi kliv hela tiden, speciellt efter de justeringar som vi gjorde under juluppehållet. Synd att vi fick den start på serien som vi fick, för nu känns vi klart bättre än vad tabellen visar, säger Christoffer Malmberg.

"Säsongens sämsta"

Trots segern var kollegan i Vimmerby IBK, Alexander Pettersson, inte i närheten av lika tillfreds.

– Det här är säsongens sämsta prestation – med marginal. I den första perioden är vi inte med överhuvudtaget och jag vet inte hur många kontringar vi släpper till – trots att det var just detta vi pratade om innan matchen. Vi vet att Westervik är starka där, och ändå ser det ut så här. Det är under all kritik och jag vet inte vad det beror på – om vi är osmarta, nervösa eller helt enkelt inte är där mentalt, säger han.

– I den andra perioden är vi bättre och jag tycker att vi tar över matchen där. Vi börjar spela ett längre spel och får också några långa anfall på dem, så det känns som att de inte riktigt orkar där. Men det här var små marginaler det handlade om. Vi får ta med oss de tre poängen, men det kunde ha gått hur som helst, säger Alexander Pettersson.