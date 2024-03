Avgående VIBK-tränaren öppnar för fortsättning i annan roll

Vimmerby IBK meddelade under tisdagen att tränaren Alexander Pettersson väljer att kliva åt sidan. VIBK gjorde en bra säsong i division 2 och slutade tvåa bakom KFUM Jönköping.

– Jag är jättenöjd med säsongen vi har gjort. Vi har haft ett nytt spelsätt under de senaste två åren och spelarna har tagit det till sig på ett bra vis. VIBK har under senaste åren inte varit kontringsinriktat på samma sätt längre. Vi har liksom implementerat ett helt nytt spelsystem med, vad jag tycker, är mer modern innebandy, säger Pettersson.