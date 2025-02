Noll poäng i toppmötet: "Borde ha haft poäng"

Nässjö IBF och Vimmerby IBK gjorde upp i en jämn och spännande match på torsdagskvällen. Ställningen var 1–1 efter de två första perioderna.

Nässjö gick ifrån till 3–2 i upptakten av tredje perioden och satte 4–2 med två och en halv minut kvar att spela på det svårbemästrade underlaget i Nässjö sporthall.

– Det var tyvärr ett riktigt skitmål som de fick in. Det var en studs som studsade fel bakom mål och rullade in framför mål och då var det en spelare i deras lag som skyfflade in den i mål, säger Victor Wall, spelande assisterande tränare i VIBK.

4–2-målet visade sig bli matchavgörande trots att VIBK begärde timeout direkt efter 4–2, reducerade till 4–3 och tryckte på för en kvittering.

– Överlag är det en väldigt jämn match som vi kanske borde ha vunnit. Det är små marginaler och det är studsigt och hoppigt i den här hallen om man får skylla lite på det. Man kan säga att det är ett uppspel, någon touch och sedan slår någon in den framför mål och rätt som det är så har den studsat rätt eller fel. Det är ingen drömhall om man säger så.

"Borde ha haft poäng"

När VIBK fick in 4–3 återstod lite drygt två minuter och chanser fanns för att få in en kvittering.

– Vi hade flera chanser och hade vi haft lite skärpa så hade vi nog kunnat kvittera till 4–4. I slutsekunderna fick ett Elliot (Kronstrand) ett jätteläge, men bollen gled ur hooken två gånger och han fick inte iväg i skottet.

Förlusten gör att VIBK tappar mark i toppstriden och ligger fem poäng bakom Gransholms IF, serieledaren som har en match mindre spelad än VIBK.

– Det är som ”Öla” (Alexander Pettersson) sa här nu efter matchen, vinner vi mot Växjö och får lite resultat med oss så är vi med i matchen igen. Man får inte slå av på takten utan det är bara att kämpa och nöta så gott det går. Förhoppningsvis är flertalet spelare tillbaka till nästa match.

Beröm delades ut till hela laget.

– Jag väljer att lyfta laget, vi som är där gör det bra. Vi är elva utespelare och gör en bra match. Förutsättningarna var inte de bästa, men jag känner att vi borde ha haft poäng i den här matchen.