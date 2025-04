VIBK:s första nyförvärv i hamn – målvakt klar

Leo Gunnarsson har Vetlanda IB som moderklubb och har under de senaste säsongerna vaktat målet för Vetlandas b-lag i division 3.

Under den gångna säsongen har 19-åringen spelat för Fliseryds IF i division 3, där han även var med och kvalade upp till division 2, och för IBK Svala i division 4. Han stod 15 serie- och kvalmatcher för Fliseryd och 13 seriematcher för Svala.

Nu är målvakten klar för en övergång till Vimmerby IBK, klubben som efter säsongens slut har tappat sin ordinarie målvakt Jesper Ahnfeldt till Westerviks IBK.

”Skönt att vi kunde knyta Leo till oss. En ung ambitiös målvakt som vill något med sin innebandy. Han passar perfekt in i den profil vi vill ha in. Han verkar vara en kille med fötterna på jorden så han kommer passa perfekt in i vår grupp”, skriver VIBK på sina sociala medier.

Leo Gunnarsson ser fram emot att ta nästa steg i sin innebandykarriär.

”Vimmerby IBK är en bra, seriös klubb med rutin på denna och högre nivå. Tror Vimmerby kan ge den seriösa miljön jag önskar och behöver för att utvecklas till nästa nivå”, säger Leo Gunnarsson.