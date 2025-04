Kronstrand målskytt och framspelare i svensk VM-seger

På valborgsmässoafton spelade Sverige sin andra gruppspelsmatch i U19-VM och besegrade Lettland med 7–4. Gårdagens premiärmatch mot Schweiz slutade 5–5.

Vimmerbykillen Vilgot Kronstrand svarade för framspelningen till Sebastian Arnlund som gjorde 1–0 44 sekunder in i matchen. Sverige gick ifrån till 2–0 innan Lettland kom ikapp till 2–2 innan första periodens slut.

Sverige drog ifrån till 5–2 i mittperioden och 7–2 under första halvan av tredje perioden. Vilgot Kronstrand skrev in sig i målprotokollet när han gjorde 6–2. Lettland snyggade till siffrorna och var aldrig nära att störa Sverige som vann med 7–4.

Förbundskaptenen Jonatan Brolin hyllade Vilgot Kronstrand lite extra efter kvällens triumf.

”Offensiva synken i förstafemman efter fem minuter i andra, där är de bra och när vi flyttar fram Kronstrand så får han till en riktigt fin match idag”, säger Jonatan Brolin.

Den sista gruppspelsmatchen spelas mot Norge i morgon klockan 13.00. För att ta hem gruppsegern måste Sverige vinna mot Norge och lyckas bättre än Schweiz mot Lettland. Schweiz har ett plusmål bättre än Sverige efter två gruppspelsmatcher.