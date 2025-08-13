RIVALMÖTE I KVARTEN – VÄSTERVIK VALDE DACKARNA

Många trodde det. Så blev det också. Västervik Speedway väljer att möta Dackarna i kvartsfinalen. – Vi hoppas att vi kan manövrera ut dem över 30 heat, säger lagledaren Morgan Andersson till ESS-Play.

Under onsdagskvällen, när den sista grundseriematchen mellan Indianerna och Lejonen körts färdigt, var det dags för val till kvartsfinalerna i SM-slutspelet, som börjar kommande vecka.

Först ut att välja motstånd var förstås seriesegraren Västervik Speedway. Morgan Andersson gästade ESS-Play och avslöjade det många trott redan på förhand.

Västervik Speedway väljer att åka till Målilla för att möta rivalen Dackarna.

– Vi har inte kopplat in hela truppen, men vi hade en sittning med några stycken och satt och analyserade runt valet, kring vad som skulle passa oss bäst. Det är så det har gått till, säger lagledaren Morgan Andersson.

"Har en bra känsla"

Nu väntar alltså ett kvartsfinalderby med förhoppningar om storpublik.

– Det är två publikmatcher förhoppningsvis. Vi var där för två veckor sedan och gjorde en bra match. Nu får de känna på medicinen som vi har haft några gånger. Vi har haft skador på toppförare när vi mött dem i slutspelet. Sedan kanske de hittar nya förare, men vi har en bra känsla och hoppas att vi kan manövrera ut dem över 30 heat.

Smederna valde därefter att möta Indianerna. Det innebär att Lejonen och Rospiggarna ställs mot varandra i den tredje kvartsfinalen. De tre vinnarna går vidare samt det lag som placerar sig bäst i den nya slutspelstabellen av de tre övriga lagen.