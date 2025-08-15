Vimmerby förlorade i första träningsmatchen

Alexander Pettersson gillade vad han såg i lagets första träningsmatch. Foto: Ossian Mathiasson

Tränaren Alexander Pettersson var relativt nöjd med sitt lags prestation.

– Det var en typisk första träningsmatch, lite sega huvuden och det studsade och hoppade lite. Vi gör två bra perioder, första och tredje. Jag är nöjd med mycket för att vara första matchen, sedan är det mycket som kan bli bättre förstås.

Laget provade ett nytt försvarsspel där man klev upp högre i planen.

– Vi testar vårt nya försvarsspel där vi gick lite högre upp i banan och det fungerade bättre än jag trodde. Vi hade en liten dipp i andra där de gör några billiga mål. Generellt är jag nöjd med försvarsspelet och anfallsspelet har vi inte tränat så mycket på.

Liam Andersson, Elliot Kronstrand, Elias Trawtschenko och Hugo Samuelsson nätade för Vimmerby.