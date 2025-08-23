Ny förlust för VIBK efter mardrömsstart

Elias Trawtschenko gjorde tre mål för VIBK.
Efter första träningsmatchen mot Craftstaden var Alexander Pettersson nöjd med två av tre perioder och såg lovande tendenser i Vimmerby IBK:s försvarsspel.
Tio minuter in i returmatchen i Vimmerby hade de släppt in fyra mål.
– Vi är inte påkopplade för fem öre och gör inte alls det vi har pratat om. Vi bjuder på målen och vinner inga närkamper, säger VIBK-tränaren.
Men Vimmerby tog tag i matchen och närmade sig målmässigt, även om Craftstaden höll undan och vann med 6-4.
– Efter första tio äger vi matchen spelmässigt och skapar många chanser. Tyvärr är vi för ineffektiva för att vinna i dag, men vi kommer att bli bättre. Vi har en del skador och flera spelare som inte har tränat så mycket hittills.
Vad tar du med dig från matchen?
– Att vi har förmågan att ta tag i matchen och krigar på trots starten. Försvarsspelet är också prio och vi fick ett nytt kvitto på att det funkar. Att vi släppte in fyra mål i början handlar mer om mentala saker och bolltapp.
Elias Trawtschenko svarade för tre av Vimmerbys mål och Mattias Zeilon för ett.
– Under de sista 50 minuterna gör alla godkända insatser, men jag lyfter gärna fram Hugo Karlsson lite extra. Han har bara spelat i B-laget tidigare men kommer in efter första perioden och gör det bra, säger Alexander Pettersson.
Rickard Johnston