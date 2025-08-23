23 augusti 2025
Ny förlust för VIBK efter mardrömsstart

Elias Trawtschenko gjorde tre mål för VIBK. Foto: Arkivbild

Ny förlust för VIBK efter mardrömsstart

INNEBANDY 23 augusti 2025 17.26

4-6 i träningsmatchen mot Craftstaden i Oskarshamn.
4-6 i returen veckan efter i Vimmerby.
– Första tio minuterna är riktigt gräsliga. Sista 50 börjar vi se ut som jag vill, säger tränaren Alexander Pettersson.

Efter första träningsmatchen mot Craftstaden var Alexander Pettersson nöjd med två av tre perioder och såg lovande tendenser i Vimmerby IBK:s försvarsspel.

Tio minuter in i returmatchen i Vimmerby hade de släppt in fyra mål.

– Vi är inte påkopplade för fem öre och gör inte alls det vi har pratat om. Vi bjuder på målen och vinner inga närkamper, säger VIBK-tränaren.

Men Vimmerby tog tag i matchen och närmade sig målmässigt, även om Craftstaden höll undan och vann med 6-4. 

– Efter första tio äger vi matchen spelmässigt och skapar många chanser. Tyvärr är vi för ineffektiva för att vinna i dag, men vi kommer att bli bättre. Vi har en del skador och flera spelare som inte har tränat så mycket hittills. 

Vad tar du med dig från matchen?

– Att vi har förmågan att ta tag i matchen och krigar på trots starten. Försvarsspelet är också prio och vi fick ett nytt kvitto på att det funkar. Att vi släppte in fyra mål i början handlar mer om mentala saker och bolltapp.

Elias Trawtschenko svarade för tre av Vimmerbys mål och Mattias Zeilon för ett.

– Under de sista 50 minuterna gör alla godkända insatser, men jag lyfter gärna fram Hugo Karlsson lite extra. Han har bara spelat i B-laget tidigare men kommer in efter första perioden och gör det bra, säger Alexander Pettersson.

Rickard Johnston

