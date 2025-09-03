VIBK startar träningar för flickor och pojkar födda 2019

Innebandysäsongen närmar sig. Nu startar Vimmerby IBK träningar för pojkar och flickor födda 2019. – Det ska bli roligt och för barnen blir det mycket att leka och testa sporten, säger Ingrid Snickars i styrelsen.

I mitten av september drar Vimmerby IBK i gång med nya innebandyträningar för sexåringar.

Ingrid Snickars, som själv tränar klubbens F10-lag och sitter med i styrelsen, är hoppfull inför premiären.

– Hur många som kommer brukar vara väldigt olika från år till år, men det känns som att förutsättningarna är goda. Vi har ledare som både har spelat och varit med som tränare tidigare, bland annat Jonas Elofsson.

Laget kommer att träna en gång i veckan och fokusera på att ha roligt ihop.

– Barnen får lära sig att hålla i klubba och boll, men det blir också mycket lek och rörelsegrejer, säger Ingrid Snickars.