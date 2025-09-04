Vimmerby vann total målfest mot Westervik

David Samuelsson gjorde fem mål mot VIBK ikväll, men det räckte inte för poäng. Foto: Ossian Mathiasson

Det var nog ingen tränardröm som spelades mellan Vimmerby och Westervik i Smålandscupen ikväll. Totalt blev det hela 21 mål – och Vimmerby drog det längsta strået.

Efter 3-3 efter första och 5-6 efter andra exploderade målskyttet i den tredje akten. Totalt small det hela tio gånger och Vimmerby fick jubla sex gånger om.

Westervik gjorde 10-9 med sex minuter kvar, men bara sekunder senare kvitterade hemmalaget och kort efter det hittade man också ett segermål.

– Matchen har två ansikten. Första 45 är vi bättre och sista 15 är de betydligt bättre. De får mer tryck på oss och är bra på att passa runt bollen. Det känns tungt att vi släppte in elva mål. Vi vill spela en offensiv innebandy, men det är inte meningen att vi ska släppa in elva mål. Vissa delar av försvarsspelet var inte bra i sista perioden kan man säga, säger Westerviks Andreas Rundberg.

Vimmerbys Alexander Petterson ansåg att insatsen på det stora hela var bra.

– Det var svängigt, ska man sammanfatta det är det en ganska bra insats, men vi är lite för slarviga med boll. Vi ger bort för mycket mål. Vi spelar bra försvarsspel i första och i tredje får vi igång vårt anfallsspel. Vi gör lite justeringar och får träff på det och vi spelar våra juniorer också. Vi kommer närmare vårt mål inför premiären. Det svängde fram och tillbaka i tredje.

Vad måste ni göra bättre defensivt?

– Vi sitter inte ihop riktigt och tappar centralt, det är inte godkänt. Det handlar om att hitta rollerna när vi ställer om från vårt höga försvarsspel.

Han gjorde fem mål

Offensivt var det såklart många som utmärkte sig. Vimmerby hade hela 13 spelare som gjorde poäng. Målgladast var Liam Andersson med tre fullträffar. Noah Melkersson satte två. Resten delade Mattias Zeilon, Elliot Kronstrand, Samuel Gustavsson, Jacob Passmark, Hugo Karlsson och Hugo Samuelsson på.

Värst av alla var David Samuelsson i Westervik som gjorde mäktiga fem mål. Robin Kristiansson och August Johansson hängde två vardera och Joakim Klintorph gjorde ett.

Hugo Karlsson, Sebastian Elmér och Liam Andersson plussas i Vimmerby. I Westervik stack Samuelssons målskytte ut, men alla var bra.