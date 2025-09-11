11 september 2025
Flera års uppehåll – nu är han tillbaka i VIBK

Sebastian Elmér gör comeback för Vimmerby IBK. Foto: Arkivbild

INNEBANDY 11 september 2025 17.34

Han har hållit uppe i flera år. Nu gör han comeback. Sebastian Elmér är tillbaka för Vimmerby IBK. 

Sebastian Elmér har redan smygstartat och varit en del av Vimmerby IBK under försäsongens början. Nu står det klart att han gör comeback på allvar och stärker upp truppen. 

"Kul att Sebbe är tillbaka. Efter några års uppehåll från innebandyn så har han valt att plocka fram klubban igen. Det är vi glada för", skriver Vimmerby IBK på sina sociala medier. 

– Jag väljer att börja spela innebandy igen då jag har fått tillbaka suget. För mig så finns det bara en klubb som jag vill spela för och det är min moderklubb. Jag ser fram emot säsongen och kommer göra allt och lite till för att vi ska nå så långt som möjligt, säger 27-åringen.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

