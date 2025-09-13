VIBK cupföll – trots bra prestation: "Irriterad just nu"

Det blev förlust i Smålandscupen för Vimmerby IBK borta mot Craftstadens IBK. Ett bra motstånd vann med 7-5. – Vi faller på misstag igen och just nu är man irriterad på det, säger tränaren Alexander Pettersson.

Samtidigt fanns det mycket han kunde glädjas åt i den andra omgången av cupspelet.

– Zoomar man ut över tre perioder är det en bra prestation. Vi har mycket bättre anfallsspel och det är mer likt det anfallsspel vi vill ha. Även försvarsspelet är bättre. Det är misstagen vi behöver få bort och vi lär oss av det. Man ska komma ihåg att vi är ett nytt lag och det finns tid att komma underfund med det, säger tränaren Alexander Pettersson.

Ställningen efter 20 minuter var 3-2 till Craftstaden och efter två perioder stod det 4-2. VIBK hade hugg i tredje, men fick ge sig med två bollars marginal i slutändan.

– Det är individuella misstag och just nu är man irriterad på det. Vi är för fjuttiga i närkamsspelet och det kanske är signifikativt för när man är många nya och innan man hittar rätt.

"Steg i rätt riktning"

Alexander Pettersson tog ändå med sig en hel del från mötet i Oskarshamn.

– Det var en bra prestation och verkligen ett steg i rätt riktning. De här individuella misstagen är ganska enkla att få bukt med. Vi lär oss av det här och det blir bättre varje vecka. Man får försöka zooma ut det över tre perioder. Det är svårt att vinna matcher bara när man gör misstag, men de var färre i dag än tidigare.

Samtliga lag i gruppen har nu tre poäng efter två spelade omgångar. Många var bra i VIBK, men Elliot Kronstrand fick många minuter och förtjänade ett omnämnande.