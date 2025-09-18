Vimmerbysonen valde att lämna – hon är ny klubbchef

Henrik Milton har lämnat jobbet som klubbchef för FBC Kalmarsund. Johanna Eriksson är hans efterträdare. Foto: Bejto Demiri/FBC Kalmarsund/Pressbild

Efter en säsong som klubbchef i FBC Kalmarsund meddelade Vimmerbysonen Henrik Milton att han kliver av uppdraget. Det har han nu gjort och Johanna Eriksson har tagit över jobbet.

I februari 2024 presenterades Vimmerbysonen Henrik Milton som ny klubbchef för FBC Kalmarsund. Ett drygt år senare meddelade han att han sagt upp sig.

Han har beskrivit jobbet som en kamp från början till slut. Henrik Milton var med och bidrog till att lösa ett uppdrag som såg helt omöjligt ut på förhand. Hämta hem fem miljoner kronor och lösa elitlicensen.

– Det blev lite som ett orienteringslopp utan karta, har han tidigare berättat i en intervju med tidningen Ölandsbladet.

Nu i september månad klev Milton av uppdraget och han är nu tillbaka i tryckeribranschen. Han har blivit säljare med kundansvar för Infoservice i Kalmar. Tidigare hade han ett toppjobb på V-tab i Vimmerby.

Kallas Kalmarsund 2.0

Samtidigt har Johanna Eriksson tillträtt som ny klubbchef för innebandyföreningen. Hon började den 1 september och har tio års erfarenhet av föreningsutveckling, verksamhetsstyrning och ledarskap inom innebandy i bagaget.

– Vi är stolta och glada att kunna välkomna Johanna som ny klubbchef i FBC Kalmarsund. Det har varit en intensiv process där vi intervjuat flera kandidater och kommit fram till att Johanna besitter de egenskaper vi söker för att leda klubben in i det vi kallar FBC Kalmarsund 2.0, säger ordförande Johan Eriksson i ett pressmeddelande.

Närmast kommer Johanna Eriksson från Ekerö IK, där hon arbetat som sportchef med ett övergripande ansvar för innebandyverksamheten.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara med och driva FBC Kalmarsund framåt, både på och utanför planen. Det är en förening med stort hjärta, starka ambitioner och massor av potential. Mitt mål är att skapa långsiktiga och hållbara idrottsmiljöer där människor växer, både sportsligt och socialt, säger Johanna Eriksson.