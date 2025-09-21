21 september 2025
Kryss för Westervik – då vann Vimmerby gruppen

David Samuelsson blev målskytt för Westervik. Foto: Arkivbild

INNEBANDY 21 september 2025 19.33

Westervik hade behövt vinna dagens match mot Craftstaden för att ta sig vidare i Smålandscupen. Det blev bara 3-3 – och därmed plockade Vimmerby hem gruppen. 

Craftstaden hade också chans att vinna gruppen, kravet låg på vinst med tre mål för att få bättre målskillnad än VIBK. 

Någon målskillnadsaffär blev det emellertid inte. Lagen följdes åt genom hela matchen och 3-3 kändes logiskt. Craftstaden vände 1-2 till 3-2 i tredje, men WIBK kvitterade med två minuter kvar. 

Poängen i WIBK: John Pettersson 0+2, Christoffer Pettersson 1+0, Mathias Svensson 1+0, David Samuelsson 1+0, Robin Kristiansson 0+1. 

