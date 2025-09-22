WIBK värvar back och forward från lag som läggs ner

Mathias Svensson är klar för Westerviks IBK och ansluter från Fliseryds IF som har valt att lägga ner sitt seniorlag. Värt att notera är att WIBK och Fliseryd ställdes mot varandra i division 2-kvalet i våras, en match som WIBK vann. Foto: Hans Lindqvist

Westerviks IBK och Fliseryds IF mötte varandra i kvalet till division 2 i våras. WIBK van och tog steget upp i division 2 medan Fliseryd tvingas ta det drastiska beslutet att lägga ner sin innebandysektion på herrsidan på grund av för få spelare.

”Vi har byggt ett luftslott under alla säsonger som har byggt på att framförallt Craftstaden haft ett lag i de högre divisionerna, vilket inneburit att det funnits spelare som inte platsat eller fått chansen där som vi har plockat upp. Jag förstod direkt när Craftstaden begärde sig ner i lägsta serien för ett par säsonger sedan att det skulle bli väldigt tufft för oss att fortsätta plocka spelare”, sa Stefan Svensson, ordförande i Fliseryds IF, till Barometern i somras.

"Något riktigt bra på gång"

Spelarna i Fliseryd har därmed fått leta efter nya klubbar att spela innebandy i. Två rutinerade och 34 år gamla spelare hamnar i Westerviks IBK. Det handlar om tvåvägsbacken Mathias Svensson och hårt jobbande forwarden David Moberg.

”Det ska bli otroligt roligt att få lira innebandy igen efter två säsonger med sporadiskt spel. Westerviks IBK har något riktigt bra på gång och självklart vill man vara med på den resan. Ett ungt lag där man kommer in med rutin och en kravställning att alla ska ge sitt allt varje träning och match. Vi får hoppas på mycket folk i hallen så ska vi göra denna säsong till något riktigt bra”, säger David Moberg i en kommentar till klubbens sociala medier.

Mathias Svensson beskrivs vara stark i egen zon och ha en bred offensiv verktygslåda med potential till att producera poäng.

”Det ska bli en ära att få vara en del av det här fantastiska gänget och få representera WIBK som klubb kommande säsong. Föreningen och laget har verkligen något spännande på gång och det ska bli kul att få vara en del av den här resan. Jag är sjukt taggad på hemmapremiären i Bökensved om två veckor”, säger Mathias Svensson i en kommentar till klubbens sociala medier.