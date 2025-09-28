VIBK föll i comebacken: ”Stolt över tjejerna”

Vimmerby IBK är tillbaka med ett damlag i seriespel till årets säsong. Premiären borta mot Hovshaga AIF slutade med en 5–4-förlust. – Det är väldigt sällan man är så här nöjd efter en uddamålsförlust, säger Patrik ”Bobby” Karlsson.

Vimmerby IBK är efter ett års uppehåll tillbaka med ett damlag i seriefinal. I söndagens premiär väntade tuffast möjliga motstånd i form av fjolårets seriesegrare Hovshaga på bortaplan.

VIBK föll med 5–4 efter att ha svarat för en stark kämpainsats med 14 tillgängliga spelare.

– Jag är riktigt stolt över tjejerna och den här krigainsatsen. Hovshaga är ändå topptippade. Vi kämpar och sliter, täcker skott, offrar oss och det som går igenom tar Ida (Nyman). Riktigt kul att se, det känns lovande. Det är väldigt sällan man är så här nöjd efter en uddamålsförlust. En poäng hade varit trevligt, säger Patrik ”Bobby” Karlsson.

VIBK släppte in 1–0 efter knappt två minuter, kvitterade till 1–1 genom Sofia Söderlund och släppte in 1–2 med en sekund kvar av öppningsperioden.

– De gör ett tidigt 1–0 och går upp och pressar, men vi löser det ganska bra. De räknar fel några gånger, vilket gör att vi har något friläge och något tre mot ett-läge som vi hade kunnat satt. Vi skapade ändå chanser och det kändes inte helt omöjligt. Vi fick 1–1 innan periodpausen och de hann göra det snöpliga 2–1-målet med sekunden kvar. De pressade på som fasen och hade två farliga skott innan, säger ”Bobby”.

Tuff start på tredje perioden

Vimmerby vände på steken och var i ledning med 3–2 efter två perioder. Tess Fridh och Sofia Söderlund nätade.

– Då kände man ”vi kan ju ta det här” och det kändes riktigt bra. Andra perioden var ändå bäst då vi kom till flera lägen.

Starten på tredje perioden var kämpig. 3–3 efter sju sekunder och 3–4 efter 31 sekunder.

– Vi fick en tuff start. Det tog sju sekunder för dem att göra 3–3 och sedan dröjde det inte länge innan de hade tagit ledningen. Det var psykologiskt jobbiga mål som vi släppte in.

Hilma Milton satte 4–4 och Hovshagas segermål fram till 5–4 kom i mitten av perioden.

– Vi gör 4–4 och skapar därefter inte så mycket mer. Där kändes det som att orken tröt och vi hade inte jättemycket folk till dagens match. Hade vi varit några fler så kanske vi hade kunnat ta poäng.

Ida Nyman fick 30 skott emot sig och erhöll beröm för sin insats i målet.

Nu är premiären avklarad och här finns tabellen att bevittna efter en omgång.