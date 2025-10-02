Nya förutsättningar för ung VIBK-trupp: "Vi är underdogs"

Hugo Samuelsson är en av spelarna som VIBK-tränaren hoppas kunna ta kliv under säsongen. Foto: Rickard Johnston

Ett yngre Vimmerby IBK som tappat spets både offensivt och defensivt. Då hoppas Alexander Pettersson att andra spelare tar större plats. – Alla kommer behöva bidra på ett annat sätt i år. Sen tror jag att en spelare som Hugo Samuelsson har sin tid att kliva fram nu, säger tränaren.

Poängkungen John Pettersson och målvakten Jesper Ahnfeldt har lämnat för seriekonkurrenten Westerviks IBK. Lägg därtill tunga tapp av backarna William Björngaard och Adam Olofsson och du förstår att Vimmerby IBK har en utmaning framför sig.

– Det är klart att truppen är tunnare i år och vi kan inte blunda för att det är spets vi har tappat. Spelare som har haft lite mer undanskymda roller kommer att behöva kliva fram och det har vi redan börjat se, men det kommer ta lite tid. Hugo Samuelsson är en som kan ta kliv under året efter att tidigare ha spelat mycket i tredjefemman, men alla kommer att behöva bidra, säger tränaren Alexander Pettersson.

Under VIBK:s träning spelade Hugo Samuelsson tillsammans med Sebastian Elmér och Elias Trawtschenko i en trolig förstakedja.

– Det har fungerat väldigt bra att spela tillsammans. Vi har en spännande trupp där alla är duktiga i spelet med boll, säger Trawtschenko som själv gjorde 40 poäng förra säsongen och blir en viktig kugge även i år.

Känner du att du behöver ta en ännu större roll i år?

– Ja, så är det men det är ingenting som jag tycker är jobbigt. Jag har alltid tyckt att det är roligt att spela en offensiv innebandy och hoppas att vi får till det från start.

Mer orutinerad trupp

På pluskontot finns en lovande trio från Vetlanda i form av backen Noah Melkersson, forwarden Liam Andersson och målvakten Liam Åström medan Leo Gunnarsson har plockats in från Fliseryd. Dessutom har veteranen Ricky Svaxholm gjort comeback precis som Sebastian Elmér och Hampus Carlsson.

– Vi har en yngre och mer orutinerad trupp men det är fortfarande ett starkt lag om alla håller sig friska. Det vi framför allt kommer behöva jobba med är vårt tålamod. Det är naturligt när vi har många nya spelare och vårt offensiva spelsätt tar lite tid att komma in i, men vi blir bättre och bättre för varje vecka, säger Alexander Pettersson.

Vad har ni för målsättning?

– Den håller vi för oss själva. Det viktigaste är att vi har en rimlig målsättning och det tycker jag att vi har. Vi jobbar kortsiktigt och tittar aldrig längre fram än två matcher i taget.

"Kommer vara underdogs"

I premiären på fredag väntar Huskvarna på bortaplan.

– Det är väl nästan tuffast möjliga. De har ett riktigt bra lag på papperet och för vår del behöver vi hålla oss till vår gameplan på bortaplan och spela vårt spel. Gör vi det så har vi gjort vad vi kan, om vi förlorar då så gör vi det mot ett bättre lag. Det känns bra att dra igång och det känns som att vi är på rätt ställe även om vi fortfarande har mycket att jobba med.

Som seriefavorit har Alexander Pettersson tippat Ariel med den tidigare VIBK-spelaren och fjolårets poängkung i division två Emil Johansson i spetsen tillsammans med SSL-meriterade Simon Zetterling.

– De har också fyllt på med några spelare från Fliseryd som la ner. Det blir spännande för oss att ligga och lura lite som underdogs i år. Vi har en stark tro på det vi gör men kommer att vara underdogs i alla derbyn för första gången på väldigt länge. Det blir en ny erfarenhet, säger VIBK-tränaren.