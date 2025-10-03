20 år, nyförvärv och lagkapten: "Det är ärofyllt"

Bara 20 år, nyförvärv i Vimmerby IBK – och lagkapten. Noah Melkersson har tidigt fått en nyckelroll. – Det är ärofyllt och känns jättekul att få det förtroendet. Det är ett bra gäng som lyssnar och tar åt sig, säger backtalangen.

Dagens Vimmerby träffar Noah Melkersson under Vimmerby IBK:s träning bara dagar inför premiären mot Huskvarna. Förra säsongen gjorde 20-åringen lumpen och spelade ingen innebandy alls, men någon ringrost syntes inte alls. Han visade upp ett moget spel och både syntes och hördes på planen.

– Det känns bra. Jag börjar hitta tillbaka och både kroppen och huvudet hänger med bättre nu. Det känns som att hela laget börjar hitta spelet och kommer in i vad vi ska göra, säger talangen.

"Gruppen står bakom mig"

Noah Melkersson värvades in från Vetlandas division tre-lag men har också erfarenhet från spel med föreningen i division ett. – Jag är en defensiv back med ett offensivt spelsinne. Jag har alltid haft enkelt att hitta passningar framåt samtidigt som jag är rätt stabil bakåt.

Från lagkapten i Vetlanda – till kapten i Vimmerby IBK.

– Roligt att få förtroendet. Det känns som att gruppen står bakom och stöttar mig fast jag bara har varit här i två månader. Det är ett bra gäng att ha hand om, säger Melkersson.

Det märks att du tar plats på planen.

– Det är nog mycket från det militära. Man ska höras och visa tydliga besked. För mig är det också en trygghet att de andra vet vad de ska göra.

Lyfter fram Kronstrand

Tränaren Alexander Pettersson är nöjd med backen och ser inga konstigheter med att ge bindeln till sitt unga nyförvärv.

– Han är hitplockad bland annat för sina ledaregenskaper. Noah är en positiv person som alltid driver på gruppen och det har han gjort egentligen redan från första träningen. Det kändes om ett naturligt val för oss, säger han.

Noah Melkersson ser fram emot säsongen – utan att ha stenkoll på vilket motstånd som väntar.

– Jag har saknat det här i två år nu så det ska bli jättekul. Jag har aldrig spelat i serien tidigare men hoppas och tror att vi kan vara med på övre halvan. Vi är ett bra lag om vi bara får det att klaffa.

Några särskilda spelare du tror kan bli utropstecken i år?

– Elliot Kronstrand har ju varit här länge men har ett spelsinne som få andra. Även Hugo Samuelsson har tagit stora steg precis som Liam Andersson som pendlar med mig från Vetlanda.