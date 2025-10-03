VIBK VÄNDE I SISTA – TOG SKÖN PREMIÄRVINST

Karl Hjelmland gjorde en fin insats för Vimmerby och krönte den med 8-6 i tom kasse. Foto: Arkivbild

Vimmerby IBK fick bästa tänkbara start på säsongen. Underläge 4-6 inför sista svängdes runt till fina 8-6 borta mot Husqvarna.

Vimmerby stod för en stabil inledning och hade 3-2 inför mittakten. Där tappade man det mesta av sitt spel och ett tungt och skickligt Husqvarna vände till 6-4.

Vimmerby samlade sig i pausen och avslutade matchen riktigt starkt. Mattias Zeilon klev fram och satte 7-6 med drygt fem minuter kvar och Karl Hjelmland gjorde 8-6 i tom målbur.

– Det var en match med tre ansikten, första är ganska jämn, sedan går vi ned oss lite andra. I sista går vi rent och spelar 100 procent enligt gameplan. Vi är på rätt ställe vid rätt tillfällen och är kliniska i de lägen vi får. Matchen kunde ha gått åt vilket håll som helst, moralen fanns där och det var gott att se, säger tränaren Michael Elmér.

"Tycker att det var rättvist"

Elmér var nöjd med stora delar i lagets spel.

– Någonstans gör vi ett par individuella misstag i andra och blir lite långa i försvarsspelet. Vi har varsin period och vi har sista så jag tycker att det var rättvist. Husqvarna är riktigt bra och kommer vara med i toppen. De har spelare som spelat högre upp och deras första och andra är riktigt starka.

Vad betyder den här starten?

– Riktigt skönt att få in de här poängen på kontot. Vi har gjort bra träningsmatcher, men det är svårt att veta var man står när man möter lag från lägre divisioner och i cuper. Idag skördar vi de saker som vi tränat på.

"Otroligt viktig för oss"

Målvakten Liam Åström och backen Kalle Hjelmland höjde sig över mängden.

– Kalle sliter riktigt bra. Han är otroligt viktig för oss och det var en fysisk match. Då är det viktigt att de här spelarna kliver fram och han gör det riktigt bra idag.

Poängen i VIBK: Elliot Kronstrand 1+2, Elias Trawtschenko 1+2, Mattias Zeilon 2+0, Sebastian Elmér 1+1, Hampus Carlsson 1+0, Hugo Samuelsson 1+0, Karl Hjelmland 1+0, Ricky Svaxholm.