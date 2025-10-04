VIBK tog säsongens första seger efter spännande avslutning

Vimmerby IBK är tillbaka med ett damlag i seriespel till årets säsong. I dag kom första segern när Nybro IBK besegrades med 6–5.

Vimmerby IBK gjorde en tapper insats i premiären borta mot Hovshaga AIF och förlorade med 4–5.

I dag väntade första seriematchen på hemmaplan och VIBK bärgade säsongens första trepoängare med segersiffrorna med 6–5 efter att ha lett med 6–2 med sju minuter kvar att spela.

– Det blev onödigt spännande i slutet. Jag tycker ändå att vi var det bättre laget. Det är några tillfälligheter plus att vi är ett ungt lag och kanske lite nervösa. De fick in två snabba mål och ytterligare ett och det gjorde oss lite stirriga med tanke på att det gick enkelt i början av matchen. Det blev som det blev, men det var skönt att det blev tre poäng, säger Patrik ”Bobby” Karlsson.

"Dit vill vi komma fler gånger"

VIBK var i underläge med 0–1 efter första perioden, vände till ledning med 4–2 i mittperioden och gick ifrån till 6–2 i upptakten av tredje perioden.

– Vi gör några klapp-klapp-mål och dit vill vi komma fler gånger. Ibland har vi lite svårt att få upp bollen. Hade vi varit lite noggrannare med passningarna hade vi kunnat göra mycket fler mål, säger Patrik ”Bobby” Karlsson.

Vimmerby står därmed på tre poäng efter två matcher.

– Det känns riktigt gött och det var en moralseger. Vi har 18 spelare i truppen och det är skönt att många var med och bidrog.

Beröm delades ut till My Kratz, Minea Snickars, Amanda Anemyr, Elin Thörne och Thilde Sjösten.

Poäng, VIBK: Nelly Widéen 1+2, Minea Snickars 2+0, Hilma Karlsson 0+2, Thilde Sjösten 1+0, Sofia Söderlund 1+0, Amanda Anemyr 1+0.