Tränaren lyrisk när Vimmerby IBK imponerade och vann stort

Vimmerby IBK visar fin form i innebandytvåan. I dag kom den andra segern på tre matcher när Sandbäckshult besegrades komfortabelt borta med hela 6-1. – Man blir nästan euforisk när det blir så här, sa assisterande tränaren Christian Hekge efter matchen.

Hilma Milton inledde målskyttet efter fem minuters spel, assisterad av Sofia Söderlund. Vimmerbys 1-0-ledning stod sig fram den fjärde minuten i andra perioden då Nelly Widéen hittade rätt, framspelad av Minea Snickars. 13 minuter in i mittperioden spelade sedan Hilma Karlsson fram Ellie Karlsson som gjorde 3-0 för Vimmerby.

Målkavalkaden fortsatte i inledningen av den tredje perioden där Ellie Karlsson och Hilma Milton med varsitt mål inom loppet av tio sekunder såg till att utöka gästernas ledning till 5-0. Framspelare till dessa mål var Tess Fridh och Sofia Söderlund.

Innan matchen var till ända lyckades hemmalaget Sandbäckshult få in ett tröstmål och Vimmerby sätta ytterligare ett (Nelly Widéen på passning från Minea Snickars), så Vimmerbys segersiffror skrevs till starka 6-1.

”Otroligt imponerande”

VIBK:s assisterande tränaren Christian Helge var smått lyrisk efter matchen.

– Man blir nästan euforisk när det blir så här, och vi är så stolta över tjejernas insats. De var verkligen riktigt bra i dag – både på planen och utanför, med ett gott tugg på bänken också. En riktigt gedigen laginsats, och det var aldrig något snack om saken säger han.

Till matchen hade Vimmerby IBK med sig några yngre spelare som avlastningsspelare, och dessa öser Helge beröm över.

– De kommer in och gör byten som om de varit med hela matchen. Otroligt imponerande. Då ska man också veta att det är ett väldigt fysiskt lag som vi möter, men står upp jättebra emot.

Vill du ge extra beröm till någon spelare?

– Det går egentligen inte göra efter en sådan här insats. Alla tjejerna ska ha stort beröm. Men Ellie Karlsson överträffade nästan sig själv i dag och så Ida (Nyman) i målet. Hon har kanske inte så mycket att göra, men när det väl behövs så är hon alert, lugn och trygg.