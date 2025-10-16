Nytt Jönköpingslag på bortaplan väntar VIBK: "Vi måste höja lägstanivån"

Seger i premiären borta mot Husqvarna IK. Nu väntar ett nytt Jönköpingslag på bortaplan. – Vi har vunnit ett antal matcher mot dem genom åren och har en bra gameplan, säger VIBK-tränaren Alexander Pettersson inför mötet med Jönköpings IK Utveckling.

Vimmerby IBK fick en smakstart på säsongen i division 2. Seger med 8-6 borta mot topptippade Husqvarna IK – efter en jättevändning i tredje perioden.

– Vi gjorde en riktigt bra bortamatch totalt sett, men andra perioden var inte tillräckligt bra. Det vi behöver jobba mer på är att göra det bra i 60 minuter men matchen var ett bra kvitto på hur vi står oss, säger tränaren Alexander Pettersson.

Spelskickligt och välskolat

Fredagens motståndare Jönköpings IK Utveckling har öppnat med två raka segrar mot Ariel respektive Nässjö.

– Vi har koll på dem. Ett akademilag som alltid är spelskickligt och välskolat. De har haft ett bra riktigt bra årgångar de senaste åren och jag har hört att de satsar hårt på att ta klivet upp i år.

Vad blir det viktigaste för er?

– Vi har en bra gameplan och för vår del blir nyckeln att alla spelare följer det vi har sagt till punkt och pricka, vilket blir särskilt viktigt på bortaplan. Vi pratar också mycket om att hela tiden höja vår lägstanivå. Vi har en hög högstanivå men taket på lägstanivån måste upp.

Möts i Smålandscupen

Redan om två veckor väntar ett nytt möte med Jönköpings IK Utveckling på bortaplan.

Då i åttondelsfinalen av Smålandscupen.

– Vi vill vinna allt vi ställer upp i, men tanken är att lufta lite mer i den matchen och låta andra spelare få fler minuter. Vi har ett antal i truppen som kommer att gå rätt hårt under säsongen så där får vi en möjlighet att låta dem få lite mer vila. Men vi har alla möjligheter att vinna matchen ändå, säger Alexander Pettersson.