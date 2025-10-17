Vimmerby utan chans mot spetsat JIK Ungdom

Jönköping Ungdom hade med flera SSL-spelare mot Vimmerby ikväll och vann stort, 11-3. – Jag vill inte gnälla för mycket på det, men jag kan tycka att det är lite konstigt, säger VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

Jönköping Ungdom var en tuff nöt att knäcka redan på förhand och inte blev det lättare för Vimmerby av att Jönköping plockade in flera SSL-spelare i laget.

– De har med SSL-spelare som inte brukar vara med och då blir det tufft. Jag kan tycka att det är lite konstigt, men vi kanske hade gjort samma sak. Någon spelar ju ordinarie i SSL och han var dominant. Det är tillåtet så det är inte konstigt med det. Jag vill inte gnälla för mycket på det, vår prestation är inte bra nog.

"Ger dem initiativet"

Vimmerby inledde piggt och tog ledningen genom Liam Andersson. Jönköping kom in i matchen och gick fram till 4-1 i första. I andra fortsatte hemmalaget vara effektivt och gjorde ytterligare två mål.

I sista gjorde VIBK ett försök att komma ikapp, men Jönköpings seger var solklar.

– Vi började jättebra första 5-6, sedan faller vi ur ramen alldeles för mycket. Vi ger dem initiativet hela tiden. De är lite för skickliga för det och vi är inte aldrig riktigt nära. Prestationen är för svag. De var lite mer påkopplade, det är ett skickligt lag och de har rörelse och är svåra att komma åt.

"Kastar många bollar"

Pettersson hoppas laget kommer upp ordentligt i derbyt mot Westervik på tisdag.

– Det är positivt att vi har match om fyra dagar igen, jag förväntar mig att vi kommer vara bättre i den matchen.

Vad är du mest missnöjd med?

– Vi fallerar i vårt passningsspel och blir skvättiga. Vi kastar många bollar ifrån oss och får inte fast spelet. Vi pratar mycket om att få ned bollen djupt, trycka skott och det lyckas vi inte med överhuvudtaget.

Målvakten Liam Åström gjorde en stark insats.

Poängen i VIBK: Hugo Samuelsson 1+1, Hugo Karlsson 1+0, Liam Andersson 1+0, Johan Carlsson 0+1, Sebastian Elmér 0+1.