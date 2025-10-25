Gubbgänget har spelat innebandy i över 40 år: "Det är så roligt"

Leif Jacobsson menar att spelet har blivit betydligt lugnare i takt med åldern. "Förr var det stenhårt", säger han. Foto: Rickard Johnston

Lasse Danielsson (t. h.) håller i uppvärmningen och är den som ofta delar in lagen. Till vänster Anders Gren. Foto: Rickard Johnston

Sture Karlsson är snart 84 år gammal men fortsätter spela innebandy varje vecka. Foto: Rickard Johnston

Innebandy en dag i veckan. I över 40 års tid. Och 83-årige Sture Karlsson har inga planer på att sluta. – Jag har fått vara frisk och framförallt tycker jag att det är så väldigt roligt, säger han.

Åldern är bara en siffra, brukar man säga.

Det har innebandygubbarna i Vimmerby tagit fasta på.

Med en snittålder på långt över 70 år spelar de innebandy varje måndagskväll i idrottshallen vid Astrid Lindgrens skola. Några av dem började i 35-årsåldern och har varit med och spelat i över 40 år.

– Vi har försökt få med fler genom åren men det är många som inte törs. Folk tror att de är gamla när de har fyllt 70 eller 80 år. Men det är de ju inte alls.

"Snittåldern är hög och bra"

Sture Karlsson är själv gängets ålderman och hinner fylla 84 år innan säsongen är över. Några ålderskrämpor märks inte av när han tillsammans med de andra pensionärerna springer runt på planen och försöker göra mål.

– Snittåldern? Den är hög och bra. Men återväxten är det lite sisådär med. Det är några som har varit med ett par gånger men det verkar inte som att de hänger med riktigt.

Innebandyn är en sak. Uppvärmningen en annan.

Varje samling inleds med runt tjugo minuters hopp-böj-och-stretch till tonerna av Thore Skogman som instruerar rörelser. Från början med ett äldre kassettband, numera med CD-skiva.

– Uppvärmningen har varit med sen… Ja, jag kommer inte ihåg. Men den har absolut hjälpt oss att undvika skador. Det var länge sedan vi hade någon ordentlig skada. Det var möbelhandlarn som fick en tryckare och spräckte ett ögonbryn en gång men annars har vi klarat oss bra, säger Sture.

"Förr var det stenhårt"

Gubbarna är överens om att det blivit betydligt lugnare spel med åren.

– Nu är det ju väldigt lugnt. Förr var det stenhårt och tacklingar rätt in i ribbstolarna. Det var livsfarligt.

Varför har det lugnat ner sig?

– Vi har blivit äldre. Sen spelar vi på större ytor nu, det gör stor skillnad. Det blir inte de där riktiga närkamperna som förr när vi spelade i mindre gymnastiksalar.

Innebandyn lär ha startat så tidigt som 1975 och än finns inga planer på att sluta.

– Det är ju så roligt! Annars skulle vi inte hålla på. Men vi skulle behöva bli fler. Nu är vi bara åtta gubbar och ganska känsliga för om någon är sjuk eller inte har möjlighet att vara med. Jag vet inte varför folk i vår ålder ska vara så svårflörtade.