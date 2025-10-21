21 oktober 2025
DELAD POÄNG I HETA INNEBANDYDERBYT

VIBK-jubel efter Elias Trawtschenkos kvittering till 5-5 i derbyt med mindre än minuten kvar att spela. Foto: Stefan Härnström

INNEBANDY 21 oktober 2025 21.32

Westerviks IBK visade styrkebesked i derbyt mot Vimmerby IBK. 
I två perioder. I tredje hämtade VIBK upp 2-5 till 5-5 som blev slutresultatet.

Vimmerby IBK inledde matchen bäst och skapade en del chanser inledningsvis, men utan att hitta nätet.

Istället var det Westerviks IBK och John Pettersson som inledde målskyttet i första perioden när han visade in en retur mot sitt gamla lag.

Efter en period var ställningen 3-0 och även i andra perioden var WIBK det bättre laget. 

Sen kvittering av VIBK

2-5 inför sista och där fick VIBK just den starten laget behövde. Elliot Kronstrand satte 3-5 redan efter 37 sekunder och sedan var det Vimmerby för hela slanten i perioden. Med 57 sekunder kvar kvitterade Elias Trawtschenko till 5-5 och förlängning väntade.

Där fick VIBK drömläge att avgöra i powerplay, men derbyt slutade oavgjort 5-5. 

Mer om matchen kommer under kvällen.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

