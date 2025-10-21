WIBK-tränaren efter tappet: "Vi var snudd på överlägsna"

John Pettersson och Robin Kristiansson imponerade mot sina förra lagkamrater i Vimmerby IBK, men fick åka hem med bara en poäng. Foto: Stefan Härnström

I två perioder hade Westerviks IBK full kontroll i derbyt och ledningen med 5-2. Ändå fick de åka hem med bara en poäng. – Vi var snudd på överlägsna och fick dem precis dit vi ville. Men man ska inte underskatta VIBKs förmåga att hämta upp underlägen, säger WIBK-tränaren Andreas Rundberg.

Nej, efter två perioder var det nog få i publiken som trodde att Vimmerby IBK skulle få med sig något från derbyt. Westerviks IBK var bättre på allt och ledde fullt rättvist med 5-2. Kanske borde ledningen dessutom ha varit större efter flera ramträffar och missade chanser.

– Vi fick bort deras anfall helt och kunde stänga ner dem helt. Det kändes verkligen som att vi gick mot tre poäng, säger Andreas Rundberg efter matchen.

"Ska kunna punktera matchen"

Men efter VIBK:s snabba reducering i spel fyra mot fyra i inledningen av tredje blev scenförändringen totalt. Plötsligt var det Vimmerby IBK som hade initiativet mot ett lågt stående Westervik. Hugo Samuelsson reducerade till 4-5 och med mindre än minuten kvar att spela kvitterade Elias Trawtschenko i spel sex mot fem.

– Det känns jättetråkigt att vi inte lyckas knyta ihop säcken. Vi har så många lägen att vi ska kunna punktera matchen, suckar Rundberg och fortsätter:

– Sen vet man att VIBK alltid är bra när de ligger under. De har varit bra på det i många år och visar det igen.

"Kunde ha stått 7-2"

Westerviks poängkung Robin Kristiansson gjorde ett mål i matchen och var mycket besviken efteråt.

– Första och andra är riktigt bra. Tyvärr blir vi lite rädda i sista perioden och när vi släpper in ett mål tidigt blir vi ännu räddare. Men jag tycker faktiskt att vi har lite stolpe-ut i matchen. Det kunde ha stått 7-2 efter två perioder, men det är vad det är.