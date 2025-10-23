Unga tredjekedjan i VIBK hyllas: "Finns extremt mycket potential"

Hugo Karlsson gjorde en fin insats i derbyt mot Westerviks IBK och får beröm av tränaren Alexander Pettersson. Foto: Stefan Härnström

En seger, en förlust och en oavgjord. Så lyder Vimmerby IBKs säsongsinledning. Nu väntar Slätafly på bortaplan. – Det blir tufft. De är hemmastarka och har alltid varit, säger Alexander Pettersson.

En extremt jämn serie där alla lag kan slå alla.

Ja, nästan så har det faktiskt varit i herrarnas division två hittills.

Undantaget Jönköpings IK Utveckling som gått rent med fyra raka segrar.

– Vi ser redan nu att det kommer bli jämnt i år. Det finns inga lätta matcher varken hemma eller borta och vi kommer att behöva kriga i varje match, säger VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

"Hade lite fel ingång till matchen"

Själv missade han derbyt mot Westerviks IBK (5-5) av privata skäl, men har fått till sig prestationen i efterhand i dialog med tränarkollegan Michael Elmér och flera spelare. VIBK hämtade upp ett tremålsunderläge i tredje perioden och kvitterade med minuten kvar.

– Vi hade lite fel ingång till matchen och borde ha pressat dem högre upp tidigare. Det får vi i ledarastaben ta på oss. Sen är ingen hemlighet att vi har haft problem med att vi blir stillastående i spelet med boll. Vi behöver få igång rörelsen och ju fler matcher vi spelar desto mer kommer vi att hitta in i det, det är ingenting som oroar mig. Vi fortsätter tro på det vi gör.

Vann mötet i Smålandscupen

Slätafly är nästjumbo med en seger och tre förluster där nederlaget tidigare i veckan sticker ut: 1-10 borta mot Ariel. Vimmerby vann bortamötet Smålandscupen tidigare i höstas med 6-2 efter ett hattrick av Elias Trawtschenko.

– Cupmatcherna är vad de är. Björkström (Kevin) var inte med i Slätafly då heller. Det är en lång resa och vi är förberedda på att de alltid är starka hemma.

Med en del skavanker i truppen väljer Vimmerby IBK att köra ett lättare rehabpass under torsdagen istället för ordinarie träning. Mattias Zeilon och Karl Hjelmland har mindre skadekänningar men ska vara redo för spel mot Slätafly.

Tredjeformationen får beröm

Mot Westerviks IBK imponerade tredjekedjan med Nils Danielsson, Hugo Karlsson och Thim Isaksson och Alexander Pettersson hyllar den unga trion.

– Det finns extremt mycket potential i den formationen. Thim har kommit tillbaka med ny energi efter att ha varit borta några veckor. Nisse har kommit in sent men har otroligt mycket innebandy i sig och Hugo ser ni själva hur bra han är. Vi har också Milde (Axel) och Jacob (Passmark) på bänken som är ambitiösa killar som vill mycket med sin innebandy. Det finns konkurrens i truppen och spelarna i första- och andrakedjan ska inte känna sig säkra på något sätt, säger VIBK-tränaren.

