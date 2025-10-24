VIBK förlorade med uddamålet: "Anfallsspelet dödar oss"

Vimmerby IBK åkte på en tung uddamålsförlust borta mot Slätafly med 3-4. Hemmalagets Albin Lindh sänkte VIBK med ett hattrick. – Jag är jättenöjd med försvarsspelet men vi är alldeles för omständliga i vårt anfallsspel, säger tränaren Alexander Pettersson.

Vimmerby IBK fick en fin start på matchen när lagkaptenen Noah Melkersson satte 1-0 en bit in i första perioden. Albin Lindh både kvitterade och gav Slätafly ledningen och Anton Nordlander ökade på till 3-2 innan Thim Isaksson kunde reducera.

– De gör 2-1 efter ett felaktigt domslut när de skjuter i utsidan av buren och ändå får bollen och kan fortsätta behålla trycket i sitt powerplay. Det är olyckligt och ett tungt mål att släppa in, säger VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

Kronstrand kvitterade

I slutakten satte Elliot Krontrand viktiga 3-3 och VIBK såg ut att vara på väg mot en ny vändning – men istället klev Albin Lindh fram på nytt i powerplay och satte till tredje mål för kvällen. VIBK plockade målvakten Liam Åström och spelade sex mot fem i slutet men lyckades inte ta sig tillbaka utan förlorade matchen med 3-4.

– Tredje perioden är vår bästa bortsett från första tio minuterna i matchen. Vi är på väg att trycka tillbaka dem men tar sen en utvisning och släpper in ett mål. Men det är anfallsspelet som dödar oss ikväll. Det tar för lång tid, vi tappar bollar i mittzon och det blir sönderryckt. Det känns surt, säger Alexander Pettersson.