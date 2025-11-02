Hattrick av Söderlund när VIBK derbyvann mot Svala

Sofia Söderlund gjorde tre mål i derbysegern för VIBK mot Svala. Foto: Arkivbild

Mörlundalaget IBK Svala bjöd på hårt motstånd i första perioden. Till slut vann ändå Vimmerby IBK rätt komfortabelt i derbyt med 6-2. – Över 60 minuter är Vimmerby bättre än oss, säger Svalas tränare Christoffer Knutsson.

Sofia Söderlund gav Vimmerby ledningen i period ett, men innan den var över hade Thérese Bogren gjort 1-1 och Nathalie Larsson 2-1 för gästerna Svala i derbymatchen.

– Första 20 minuterna är vi jättenöjda med. Vimmerby har lite i början, men efter det kommer vi in i matchen och lyckas peta in två bollar. Vi har bra spel i första, säger bortatränaren.

Hemmatränaren Patrik "Bobby" Karlsson var inte lika nöjd med början av matchen.

– De kommer ut hungriga som fasen i första och vill lite mer än oss. Sedan kanske de inte riktigt orkar, för vi tar över fullständigt i andra. Då bjuder vi dem bara på några chanser, men har spelet hela tiden. Det är derby och de gnetar på, offrar sig och täcker skott. Det blir frustrerande när inte bollen går in.

Vände i tredje

Emmy Karlsson utjämnade till 2-2 och Sofia Söderlund satte 3-2 innan periodvisslan ljöd. VIBK hade därmed vänt på derbyfajten.

– Vi äter sönder dem när vi får igång bolltempot lite mer, men all heder till Svala.

I den tredje perioden VIBK ytterligare tre mål genom Sofia Söderlund, Nelly Widéen och Amanda Anemyr och vann med 6-2.

– Jag är mest nöjd med andra halvan, den första var inte så vass. Vi har bestämt oss för att ta tre matcher i taget och den här perioden var målet sju poäng. Det har vi klarat. Första tre var målet sex poäng och än så länge är vi i hamn med våra mål. Nu sätter vi nya på torsdag och gnetar på.

"Försöker trumma igång"

Christoffer Knutsson i Svala tyckte att hemmalagets vändning var en kombination av flera saker.

– De höjer sig samtidigt som vi går ned oss lite. Vi blir väldigt stressade och slår ifrån oss bollarna, som vi inte ska göra. Så ser hela period två ut och de får ganska mycket tryck på oss.

Med den scenförändringen blev det extra jobbigt i den tredje.

– Vi går ned på folk och försöker trumma igång, men vi får två boxplay emot oss som de utnyttjar. De går alltid att diskutera, men det är domaren som dömer. Sett över 60 minuter är Vimmerby bättre än oss. Vi ska absolut ta med oss första 20 minuterna, men behöver jobba bort det här stressiga vi har.

I hemmalaget stack tremålsskytten Sofia Söderlund ut. Svalas keeper Alexia Rasmussen plussades i bortalaget.