Här är VIBK sämst i serien: "Behöver bli spetsigare"

Vimmerby IBK har haft svårt med målskyttet under inledningen av säsongen. Här instruerar Alexander Pettersson spelarna under en träning. Foto: Rickard Johnston

Vinst i premiären. Därefter har Vimmerby IBK tre raka matcher utan seger – och har gjort minst antal mål i serien. – Vi behöver bli spetsigare framåt och hitta vägar offensivt, säger Alexander Pettersson.

Det är två lag med nedåtgående formkurva som möts i Vimmerby Idrottshall.

Sävsjö IBK inledde säsongen starkt med dubbla segrar men har tre raka förluster bakom sig, varav två i förlängning. Vimmerby IBK tog en tung bortaseger mot Husqvarna i premiären men har bara en poäng på de tre senaste matcherna.

– Sävsjö har varit överraskande bra så här långt och har några talanger som är riktigt duktiga. Det är ett lag som spelar ganska offensivt och det blir en härlig utmaning för oss, säger VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

"Vet vad vi behöver jobba med"

För Vimmerby IBK är det framförallt målskyttet som behöver komma igång.

Med 19 mål framåt på fyra matcher är laget sämst i serien.

– Defensiven har fungerat bra och den är jag inte speciellt orolig för. Däremot behöver vi hitta vägar offensivt och är medvetna om vad vi behöver jobba med. Vi måste tydligare följa vår grundpelare i vårt eget spel och inse vart vi är i processen. Det är viktigt att vi inte svävar iväg och intalar oss att vi är bättre än vad vi är utan att vi försöker bli bättre för varje vecka.

Annons:

Elmér missar matchen

Mattias Zeilon och Karl Hjelmland har dragits med skadebekymmer de senaste veckorna men ska vara redo för spel mot Sävsjö. Däremot är Sebastian Elmér sjuk och missar matchen. Även Liam Anderson är osäker efter att ha varit sjuk under veckan.