Jumbon blev en munsbit – VIBK upp i serieledning

Sofia Söderlund gjorde ett äkta hattrick och fick beröm av VIBK-coachen. Foto: Arkivbild

Vimmerby IBK tog säsongens femte seger borta mot Craftstaden B. VIBK vann med hela 11-2 (3-1, 4-1, 4-0).

Craftstaden gjorde faktiskt matchens första mål, men sedan var det Vimmerby för hela slanten. VIBK gick fram till 5-1 innan Craftstaden gjorde sitt sista mål för dagen. I sista tryckte Vimmerby på och nöjde sig först vid 11-2.

I och med segern toppar Vimmerby en haltande tabell. Målskyttarna var många. I avslutande akten svarade Sofia Söderlund för ett äkta hattrick med tre mål på nio minuter. Hilma Milton och Tess Fridh gjorde två vardera. Övriga stod Nelly Widéen, Hilma Gustavsson, Ellie Karlsson och Lisa Kjellberg för.

– Det var lite trevande i början, men sedan kom vi igång och började röra oss. VI är ett klart bättre lag och har mer spets. Idag rullar vi på tre formationer och det är en styrka. Det var kul att se även om vi inte gör vår bästa match så är det starkt att vinna med 11-2, säger tränaren Patrik Karlsson.

Milton kan ha brutit handen

Hilma Milton gjorde en stark insats mot sitt tidigare lag, men åkte på en troligen tuff skada.

– Hon blev överkörd bakom mål och tog emot sig med handen, vi får hoppas att det inte är brutet. Det var en onödig grej.

Även Sofia Söderlund och Hilma Gustavsson, som gjorde första målet i A-laget, plussas.

